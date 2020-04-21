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شاركت الفنانة وملكة جمال لبنان سابقا نادين نسيب نجيم، متابعيها عبر خاصية "أستوري" على حسابها الرسمي على "إنستجرام، مقطع فيديو جديد لها، خلال فترة الحجر المنزلي، من خلال تطبيق "تيك توك".
وظهرت الفنانة اللبنانية بدون مكياج، خلال تقليدها الفنانة المصرية فيفي عبده، أثناء استضافة الأخيرة في أحد البرامج التلفزيونية الخليجية، متحدثة بعفوية عن صعوبة التجول في الكويت بسبب الغبار والأتربة.
وعلقت "نادين" على مقطع الفيديو المنشور عبر أكثر من "إستوري": "بحبك أوي يا فيفي عبده".
وخلال فترة الحجر المنزلي وفرض حظر التجول للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، اتجهت الفنانات لتطبيق "تيك توك"، لشغل وقت فراغهن ونشر الفيديوهات الكوميدية، وتجسيد وتقليد بعض المقاطع المشهورة بالأفلام والأغاني وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر بشكل كوميدي وبدون مكياج.. ملكة جمال لبنان تقلد فيفي عبده على "تيك توك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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