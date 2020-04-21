الامارات | حفل زفاف في تونس يتسبب بـ 89 إصابة بكورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن حفل زفاف في تونس يتسبب بـ 89 إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت عضوة في لجنة مكافحة فيروس كورونا المستجد في تونس عن إصابة أكثر من 80 شخصاً بالعدوى في حفل زفاف بإحدى مناطق الجنوب التونسي.

وقالت عضوة الهيئة الدكتورة نصاف بن علية، وهي رئيسة المرصد الوطني للأمراض الجديدة، إنه حصرت 89 إصابة مؤكدة حتى الآن في حفل زفاف واحد.

وتسببت إصابتان وافدتان من الخارج في تسريب العدوى إلى بقية المدعوين في حفل الزفاف.

وأضافت نصاف بن علية لإحدى القنوات الخاصة: «تمكنا من معرفة بقية الإصابات بفضل التقصي النشيط. والحادثة لم تكن الأولى. كشفنا أيضاً عن عدد من الإصابات ناتجة عن أحداث معينة أو تجمعات سياسية».

Advertisements

وتدخلت الشرطة في كثير من المناسبات لإيقاف حفلات ومباريات كرة القدم في الأحياء وتفريق تجمعات للحيلولة دون احتمال انتقال العدوى بالفيروس.

وسجلت تونس حتى أمس الاثنين 884 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و38 حالة وفاة. بينما أعلنت نصاف بن علية عن تسجيل 170 حالة شفاء من بين من دخلوا المستشفيات.

وتجري المختبرات في تونس التحاليل على الأشخاص المشتبه بحملهم الفيروس أو الأشخاص المخالطين للإصابات المؤكدة.

وبحسب رئيسة المرصد الوطني للأمراض المستجدة، فإن نسب تفشي الفيروس تأخذ منحى أسرع في مدن بالجنوب، وفي تونس العاصمة بشمال البلاد والمناطق المحيطة.