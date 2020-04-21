إكسسوارات عروس عصرية وغير تقليدية

القاهرة – لايف ستايل
إذا كنتِ تحضّرين لحفل زفافكِ هذه الأيام، واخترتِ بعض الأمور المهمة مثل فستان الزفاف، فقد أصبح الآن التركيز أكثر على التفاصيل، باطلالتكِ باعتماد الاكسسوارات، سواء كانت اكسسوارات شعر، أو أحذية، أو اكسسوارات اليد وأقراط الأذن وغيرها، التي جمعناها لكِ لتظهري باكسسوارات مودرن لاطلالة آخر موضة.
اكسسوارات الشعر تُعتبر أحد الخيارات المهمّة التي تعتمد عليها العروس بشكل كبير، يمكن اعتماد القبعة الشبكية المودرن، أو المطرزة بالدانتيل، لاطلالة راقية وجذابة، كما أنها من الصيحات التي تربعت على عرش الموضة بالعامين الماضيين.
أو يمكنكِ اختيار السلاسل المرصعة بأحجار الكريستال، لاطلالة أكثر انسيابية، بخاصة إن كنتِ ستعتمدين على تسريحة الشعر المنسدل، أما إذا اخترتِ تسريحة الشعر المرفوع، فاختاري الاكسسوار على شكل فروع الشجر بأحجار الكريستال الشفافة.
الأحذية الأنيقة
أما الحذاء، فهناك الكثير من التصاميم الجريئة والمختلفة التي أصبحنا نشاهدها بموضة العروس، كالأحذية الميول Mule المفتوحة من الخلف، مع كعب سميك، أو يمكنكِ اعتماد الاحذية المعدنية الأكثر أنوثة، مع الكعب العالي الرفيع.
كذلك أحذية الساتان الناعمة قد تكون خيارًا أنيقًا، وآخر موضة، بخاصة وإن كان يتوسطها أحجار كريستالية لامعة تناسب أجواء الزفاف الحالمة.
اكسسوارات اليد وأقراط الأذن
عادت من جديد أقراط الأذن المتدلية الأكثر ملكية، والتي تكون على شكل قطرات الماء، أو إن كنتِ تحبين طريقة أكثر عصرية، فاختاري الأقراط المستوحاة من الطبيعة كأقراط نجوم البحر.
أما اكسسوارات اليد، فيمكنكِ اختيار الأساور الذهبية الملفوفة على اليد على شكل فروع الشجر، أو فكرة الإسوارة نفسها مع تصميم مرصع بأحجار ملونة، إن كنتِ تبحثين عن اطلالة مترفة.
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