بالأرقام.. إليكم السعرات الحرارية الموجودة في حلويات رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:

يعد رمضان فرصه جيده لاتباع العادات الصحية التي تساهم في تقوية المناعة وفقدان الوزن، ولكن يتوقف ذلك على النظام الغذائي المتبع.

تعد الحلوى من الأطباق الشائعة على مائدة إفطار رمضان، لكن يجب الحذر عند تناولها، حيث تحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية التي تؤدي إلى زيادة الوزن.

وفي نفس الوقت لا يمكن أن يمر رمضان دون الاعتماد على تناول الحلويات الشرقيه اللذيذة التي تحتوي على سعرات حرارية مرتفعة، وللتعرف على السعرات الحرارية الموجودة في حلويات رمضان.

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