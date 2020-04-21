صيحات مكياج ستكون رائجة جداً بعد الحجر

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 أبريل 2020 07:40 مساءً - قد يكون الحجر المنزلي أبعدك نوعاً ما عن متابعة صيحات المكياج، وبغض النظر عن روتين الجمال االذي تتبعينه في زمن الكورونا، فلا بد أن مظاهر الحياة الطبيعية ستعود مع انتهاء تدابير التباعد الاجتماعي المفروضة في الوقت الراهن. لذلك، رصدنا لك مجموعة من أبرز صيحات المكياج التي ستكون رائجة جداً بعد الحجر المنزلي، ابتداء من البشرة الحريرية الى ألوان البلاشر وصولاً الى رسمات العيون...



البشرة الحريرية

البشرة الحريرية



البشرة الزجاجية، البشرة الناعمة، البشرة الكريمية، كلها صيحات مكياج كان رائجة سابقاً، إلا أن صيف 2020 سيشهد انتشار صيحة البشرة الحريرية التي تعد تقاطعاً بين البشرة الندية والبشرة غير اللامعة، والتي بالإمكان الحصول عليها من خلال تغطية خفيفة، يتم مزجها جيداً لتذوب في البشرة وتتماهى معها، لتبدو ناعمة وذات ملمس حريري. ننصحك بتجربة خافي العيوب من أرماني Armani Beauty Luminous Silk Concealer.

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البرونزر الناعم

البرونزر الناعم



استخدمي هذا الصيف البرونزر بأسلوب ناعم تحصلين من خلاله على توهج طبيعي مهما كان لون بشرتك، وذلك باستخدام برونزر ذي نوعية جيدة يسمح لك بإبراز ملامح الوجه بطريقة طبيعية، مثل عظام الوجنة وخط الشعر عبر الأنف والجفون... مما يوفر لك مظهراً يحاكي صيحات مكياج صيف 2020. ننصحك بتجربة Kosas The Sun Show Moisturizing Baked Bronzer.

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البلاشر التوتي

البلاشر التوتي



سيكون أحمر الخدود باللون التوتي موضة رائجة جداً بعد انتهاء الحجر المنزلي، وهو خيار رائع لصيف 2020، حيث يضفي على وجه المرأة حيوية مثالية ويمنحها إطلالة منتعشة، فلا تترددي في تجربته مهما كان لون بشرتك. ننصحك بتجربة البلاشر التوتي من علامة Honest: Honest Beauty Creme Cheek Blush.



محدد العيون الملون

محدد العيون الملون



إذا كنت تميلين الى الجرأة في ما يتعلق بمكياج العيون، فلا تترددي في اعتماد صيحة محدد العيون الملون، بحيث تستخدمين محدد العيون بألوان ناصعة مثل الأزرق الياقوتي والوردي والأخضر... فمحدد العيون الملون سيصبح هذا الصيف إحدى لوازم المكياج الأساسية الخاصة بك، لا سيما إن كنت محبات صيحات المكياج الجديدة. ننصحك بتجربة محدد العيون الملون من علامة جيفنشي Givenchy Khol Couture Waterproof Retractable Eyeliner.

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