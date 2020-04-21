طريقة إخفاء شعر الوجه بالمكياج

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 أبريل 2020 07:40 مساءً - يسبب الشعر الزائد في وجه المرأة الكثير من الإزعاج والإحراج، وهي في دوّامة بحث مستمر عن طريقة إزالة شعيرات الوجه أو بالحد الأدنى إخفائها بحيل مكياج بعيدًا عن الألم واللبكة اللذان يسببانهما أساليب نزع الشعر التقليدية.

إليكِ في ما يلي خطوات إخفاء شعر الوجه وشعيرات الحواجب بالمكياج بالإضافة إلى أقوى خلطة لإزالتها كليًا.

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خطوات إخفاء شعر الوجه بالمكياج

يمكن تخفيف شعر الوجه بالمكياج عن طريق وضع كريم الأساس الفاونديشن على البشرة بواسطة مسطّة الشعيرات، وعليك اختيار لون الأساس الأقرب لدرجة لون بشرتك.

ضعي كريم الأساس على الوجه ومرّري الفرشاة عبر الضغط مع اتجاه الشعرة، احرصي أن لا يكون بعكس اتجاه الشعرة أو بطريقة دائرية أو عشوائية.

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خطوات إخفاء شعيرات الحواجب الزائدة بالمكياج

ضعي القليل من الكونسيلر أسفل عظمة حاجبيك، وامزجي الكونسيلر جيدا أسفل عظمة حاجبيك بواسطة الفرشاةن كما يمكنك إضافة القليل من الكونسيلر أعلى الجفن العلوي للحصول على طلة طبيعية بدون مكياج كامل، قومي من بعدها برسم الجزء الذي تودّين إبرازَه من حاجبيك بواسطة ظلال العيون البنّي أو الأسود، حسب لون شعركِ.



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خلطة طبيعية لإزالة شعر الوجه



المكونات:

عشرة ميلليترات من عصير الليمون الطازج.

ثلاثين غراماً من الدقيق.



الطريقة:

اخلطي المزيج جيداً في إناء صغير.

طبّقيه على بشرة وجهكِ ودلّكيه باتجاه نموّ الشعر.

اشطفيه باستعمال الماء الفاتر بشكل جيد.

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