فوائد مغلي البقدوس للبشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 أبريل 2020 07:40 مساءً - البقدونس يندرج ضمن معايير العناية بالبشرة. هذه العشبة غنية بفيتامين سي، وفيتامين سي يصنع الكولاجين الذي يعطي البشرة تركيبتها وقوتها، وهو يساعد على تسوية الخطوط الدقيقة والتجاعيد. معظمنا يعرف البقدونس كخضار لذيذ للوجبات، ولكن الحقيقة هي أنّ هذا العشب الأخضر المورّق يحتوي على بعض الفوائد الصحية والتجميلية القوية، لأنّ أوراق وجذور البقدونس تحتوي على خصائص طبية. ويحتوي البقدونس على الكثير من العناصر الغذائية التي تجعل تناوله أشبه بتناول مكمّل غذائي متعدد الفيتامينات ومضادات الأكسدة والمعادن - كل ذلك طبيعي ومتوفر.

هذا ما يفعله البقدونس للبشرة

باقة من البقدونس والخضار

فيما يلي قائمة قصيرة للفوائد التي يتمتع بها البقدونس فيما يتعلق ببشرتك:

يمكن أن يساعد البقدونس في شفاء جلدكِ تحت العين، ويمكن أن تستفيدي منه للتخلّص من أي دوائر أو بقع داكنة مظلمة. البقدونس يحتوي على مغذيّات تقلّل الإسوداد بشكل كبير تحت العينين. يمكنكِ حتى صنع علاج العيون الخاص بك في المنزل.

يحتوي البقدونس على بيتا كاروتين، والذي يتحوّل في الجسم - عند الاستهلاك إلى فيتامين أ. فيتامين أ ضروري لتسريع عملية الشفاء من أي جروح أو تجاعيد.

يوفّر البقدونس - وخاصة زيته الأساسي - حماية ضد البكتيريا والفطريات. يفيد في علاج حب الشباب والبثور، وغيرها من الإلتهابات الجلدية. تأكدي من عدم وضعه مباشرة على الجلد، لأنّه شديد التركيز وقوي. يمكن أن يسبّب عواقب غير مرغوب فيها إذا تم تطبيقه مباشرة.

يساعد البقدونس على موازنة إنتاج الزهم. تحدث العديد من مشاكل الجلد بسبب عدم توازن الدهون. الزهم هو الزيت الطبيعي للجسم، والذي يتم إنتاجه تحت سطح الجلد، ومن المهم إبقائه تحت السيطرة. الحفاظ على توازن مستويات الزهم سيعطي بشرتك وهجًا صحيًا.

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ما علاقة البقدونس بمضادات الأكسدة؟

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يحتوي البقدونس على كمية جيدة من مضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في تقليل كمية الجذور الحرة (المواد التي قد تسبّب تلف الجلد) في جسمك. هناك العديد من المعادن الثمينة في البقدونس، وشرب عصيرها المستخرج بالماء يمكن أن يساعد في تعزيز نظامك إلى أقصى إمكاناته. يحب جلد الإنسان المعادن، وهي ضرورية لصحته. يحتوي البقدونس على كمية كبيرة من فيتامين ج، مما يساعد على تجديد البشرة وشفائها بشكل أسرع. يحفّز فيتامين سي إنتاج الكولاجين، وهي المادة التي تحافظ على شباب البشرة وحيويتها. فيتامين سي على وجه التحديد بسبب هذه الخصائص المضادة للشيخوخة، وزيادة الكولاجين مما يجعله مفضلًا بين الناس من جميع الأعمار.

إذا كنتِ مهتمة ببشرة الوجه الرائعة، فقد ترغبين في منح نفسكِ بعض الإهتمام من البقدونس. يمكن أن يكون عبر شطف وجهكِ بمزيج من الماء المغلي والأعشاب فعالًا جدًا في الحفاظ على بشرة جيدة، ويمكنكٍ غسل وجهكِ به يوميًا. كذلك يمكنكِ فرك أوراق البقدونس الطازجة أو المجففة على لدغات الحشرات أو الجلد المتهيّج بطريقة أخرى لتهدئتها والمساعدة في عملية الشفاء. إذا كنتِ تعانين من أي نوع من تغيّر لون الجلد، فقد يساعدكِ البقدونس على التخلص منه. هناك أنواع مختلفة من العبوات، مصنوعة من البقدونس وعصير الليمون والعسل، والتي يمكن أن يكون لها تأثير رائع على بقع الجلد الداكنة.

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