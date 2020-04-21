أفضل خيارات العطور النسائية لرمضان 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 أبريل 2020 07:40 مساءً - مع اقتراب شهر رمضان، قد تفكر المرأة في تغيير عطرها ليتلاءم وأجواء هذا الشهر الفضيل. ولهذه الغاية، رصدنا لك مجموعة من أفضل خيارات العطور النسائية لتتألقي بها خلال رمضان 2020، فاختاري من بينها ما يعجبك.



عطور شرقية

عطور شرقية



المسك والعنبر والفانيليا... هي روائح شرقية بامتياز، تلائم المرأة العربية، لا سيما خلال شهر رمضان، وقد صممت الدور العالمية الرائدة مجموعة من العطور المميزة والأنيقة التي تشتمل على هذه النغمات الراقية الممزوجة بروائح جذابة مثل الحمضيات والورد وغيرها. بإمكانك مثلاً اعتماد عطر Chanel 1957 الذي يرتكز على المسك بشكل أساسي ممزوجاً مع البرغموت وزهر البرتقال وخشب الأرز، وعطر Willow & Amber من Jo Malone London ذات الرائحة الخشبية الجميلة والمثالية لفصل الربيع، وعطر Gucci Guilty من غوتشي الذي يشكل مزيجاً رائعاً من نباتات الأزهار والعنبر والباتشولي. ومن عطور التي تناسب شهر رمضان أيضاً، هناك عطر Pure Musc من Narciso Rodriguez الذي يعتمد في تركيبته على المسك والعنبر والباتشولي إضافة الى الياسمين وزهر البرتقال والكشمير، وعطر Black Opium من إيف سان لوران المخصص للنساء اللواتي يرغبن في ترك انطباع كبير من خلال رائحتهن، وهو يرتكز على روائح القهوة السوداء والياسمين والفانيليا. إضافة الى عطر Chanel Gabrielle Essence الذي يعد من أفضل الخيارات لشهر رمضان 2020.

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Chanel Gabrielle Essence

Chanel Gabrielle Essence



إنه عطر نسائي زهري – خشبي، صدر في عام 2019 بتوقيع مصمم العطور Olivier Polge. مقدمة العطر الحمضيات والكشمش الأسود والخوخ، وقلبه الزهور البيضاء ومسك الروم والياسمين واليلانغ يلانغ وجوز الهند، أما قاعدته فتتكون من خشب الصندل والفانيليا والمسك. إنه عطر مناسب لأجواء رمضان، فلا تترددي في تجربته.

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عطور ناعمة

عطور ناعمة



لمحبات العطور الناعمة خلال شهر رمضان، ثمة خيارت رائعة من العطور النسائية العالمية، من بينها مثلاً عطر Pacific Lime من Atelier Cologne الذي يجمع بين نغمات الليمون وجوز الهند والنعناع والأوكالبتوس، وعطر Sheer Eau De Toilette من Tiffany & Co. الذي يرتكز على روائح الكشمش الأسود والورد ووردة اليلانغ يلانغ، وعطر L’Occitane Rose en Provence الذي يشكل مزيجاً زهرياً من الليتشي وتوت العليق والفلفل الوردي والوردة الدمشقية، مع لمسة ناعمة من الباتشولي والمسك الأبيض، إضافة الى عطر Violet Ida من Miller Harris الذي يرتكز على الزهور ممزوجة مع العنبر والبرغموت. فضلاً عن عطر Idôle by Lancôme، الذي يعد من أجمل العطور الزهرية الناعمة الملائمة لشهر رمضان.



Idôle by Lancôme

Idôle by Lancôme



يمزج هذا العطر الأنثوي الناعم بين الأزهار الدقيقة والفواكه اللاذعة والنغمات الدافئة، التي تشكل تجربة عطر فريدة من نوعها وأنيقة جداً. يتميز هذا العطر من لانكون by Lancôme، برائحته المميزة التي تدوم طويلاً لتجعل إطلالتك خلال رمضان مكتملة ومثالية.

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