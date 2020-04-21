أزياء منزلية للحجر الصحي على طريقة نوال الزغبي لكافة أيام الأسبوع

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 أبريل 2020 07:40 مساءً - كثيراً ما تستعرض نوال الزغبي إطلالاتها المنزلية على وسائل التواصل الاجتماعي، وبشكل خاص الفيسبوك والانستقرام، وهذه الإطلالات غالباً ما تكون في ملابس رياضية أو في فساتين قطنية ناعمة أو في تنسيقات كاجوال في الجينز والقمصان الواسعة، والآن في فترة الحجر الصحي، تستطيعين أن تستوحي بعض الأفكار من نوال لتعتمديها في المنزل، من خلال الصور التي جمعناها لك اليوم. وإليك بعض الأفكار.



لوك رياضي ناعم اعتمدته نوال الزغبي في المنزل:

لوك رياضي منزلي اعتمدته نوال الزغبي



الإطلالات الرياضية في هذه الفترة أصبحت المفضلة بين النساء من مختلف الأعمار، لما توفره من راحة وعملية داخل المنزل، وهنا شاهدنا نوال الزغبي وقد نسقت لوك رياضيا مريحا وناعما، عبارة عن سروال مطاطي ضيق باللونين الرمادي والأبيض، نسقت معه سويتشرت قطنية باللون البيج.

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إطلالة منزلية مريحة على طريقة نوال الزغبي:

بيجاما منزلية اعتمدتها نوال الزغبي لاطلالة مريحة



الراحة تأتي قبل أي اعتبار حين يتعلق الأمر بالإطلالات المنزلية، وهنا شاهدنا نوال الزغبي وقد نسقت لوك منزليا مريحا وشبابيا، اختارت فيه سويتشرت مع قبعة باللون الأسود من لويس فويتون Louis Vuitton مع بنطلون قطني بقصة أرجل واسعة باللون الرمادي الداكن.

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نوال الزغبي في لوك منزلي شرقي:

نوال الزغبي في الجلابية الشرقية



مع اقتراب شهر رمضان، بإمكانك أن تبدئي باعتماد إطلالات شرقية داخل المنزل، مثل اللوك الذي اعتمدته نوال الزغبي هنا، واختارت فيه جلابية ناعمة باللون الزهري الغني مطرزة بخيوط فضية، قصتها واسعة ومنسدلة مع أكمام طويلة.

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تنسيق منزلي في الجينز على طريقة نوال الزغبي:

تنسيق عصري في الجينز اختارته نوال الزغبي



في عطلة نهاية الأسبوع، بإمكانك أن تعتمدي لوك منزليا أكثر أناقة من الملابس الرياضية، مثل الإطلالة التي اختارتها نوال الزغبي هنا، وكانت عبارة عن بنطلون جينز سكيني باللون الأزرق، نسقت معه تيشرت بيضاء وجاكيت كارديغان باللون الأسود، وأكملت اللوك بحذاء كعب عال أحمر مرصع بالمسامير المعدنية الذهبية.



أزياء منزلية للحجر الصحي على طريقة نوال الزغبي متنوعة، تجمع بين العملية والأناقة. شاهدي الصور واستوحي بعض الأفكار لمختلف أيام الأسبوع.

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