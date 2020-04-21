أزياء الشراريب لموسم ربيع صيف 2020

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 أبريل 2020 07:40 مساءً - لم تَعُد الشراريب حكراً على حقبة عشرينات القرن الماضي، بل أصبحت جزءاً من التصاميم التي تميّز المرأة العصريّة. قد تضفي على إطلالتك نفحة من الجرأة أو لمسة من الأناقة الغجريّة بحسب أسلوب الأزياء الذي تعتمدينه.
تمنح موضة الشراريب اللوك شكلا مختلفا وجذابا، فقط قطعة واحدة منها بإمكانها أن تغير شكل الإطلالة بشكل جذري.
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الكثير من الفساتين تزيّنت بالشراريب في المواسم السابقة، لذلك لم يكن غريباً أن نرى الشراريب هذا الموسم كأحد اتّجاهات الموضة البارزة. بعضها أتى ليغطّي كامل التصاميم، فيما جاء بعضها الآخر ليزيّن حواشي الأزياء ويضفي عليها الكثير من المرح.
طريقة تنسيق أزياء الشراريب
تستمر موضة الشراريب من موسمي ربيع وصيف 2020 ، وتأتي لتمنحك اطلالة منعشة جميلة مليئة بالطابع العصري البعيد عن التكلف. اعتمديها مع أكسسوارات من نفس طابعها.
نسقي اطلالتك الكاملة بالشراريب وتألقي بأسلوب جديد ومغاير مليء بالجرأة والتميز.
نسقي لوك خريفي من بنطلون جينز وتوب وانتعلي بوت قصير، واختاري الجاكيت مزين بالشراريب.
إن كنت تفضلين أن تكون الشراريب في القطع الصغيرة، فاتجهي إلى الأكسسوارات من الحقائب والأحذية ولكن راعي أن تجعلي اللوك يحتوي على قطعة واحدة فقط وليس أكثر.
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إن كنت جريئة وترغبين في الحصول عل لوك لافت للأنظار وجذاب لا تتردي في ارتداء فستان مزين بالشراريب في إحدى المناسبات وانتعلي حذاء بكعب عال.
شاهدي الصور واحصلي على أفكار كثيرة لتنسيق الملابس بصيحة الشراريب.
إذا كنت تريدين مواكبة هذه الصيحة في مناسباتك اليوميَّة والمهمَّة بادري باقتناء قطع مواكبة لهذه الموضة وطبقيها بأناقة على طريقة عارضات الأزياء، واختاري الستايل الذي يعجبك من هذه الصور لأشهر نجمات هوليوود مثل جينيفر لوبيز، وكيم كارداشيان، وكيندال جينير، وأمبر روز، وبريتني سبيرز وغيرهنَّ من أيقونات الموضة العالميَّة واستوحي من إطلالاتهنَّ زي الشراريب الذي يعجبك.
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