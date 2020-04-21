قفاطين وجلابيات مغربية لرمضان من وحي صفاء حبيركو

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 أبريل 2020 07:40 مساءً - ارتدَتْ الفنانة المغربية صفاء حبيركو العديدَ من الإطلالات بالتصميمات العربية، كالقفاطين والجلابيات المختلفة والأنيقة المناسبة لشهر رمضان، فإليك تفاصيلها.

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إطلالات القفاطين الملونة



اعتمدت صفاء إطلالات القفاطين المتنوعة التي تزينها التطريزات الذهبية، ومن أبرز إطلالاتها، ظهرت بقفطان أبيض مزين بالذهبي ومنقوش بالأخضر وتدرجات الأحمر، وارتدت قفطانًا أسود مزينًا بالذهبي والأبيض، وأطلت بقفطان سماوي مليء بالتطريزات الذهبية، وآخر برتقالي مصمَّم بشكل بسيط وشبابي، واختارت قفطانًا عنابيًّا تكسوه التطريزات الذهبية.

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خيارات الجلابيات المغربية



فضَّلت صفاء إطلالات الجلابيات المصممة بشكل شبابي، ومن أبرز خياراتها جلابية زهرية مزينة بالذهبي والأحمر، واختارت جلابية سوداء بقبعة ومزينة في أحد الأطراف العلوية بالأحمر، ونسَّقت جلابية فوشيا مزينة بالأزرق والذهبي مع حقيبة شبابية، وتأنقت بأخرى برتقالية مطرزة بالذهبي، وتجملت بجلابية زرقاء مزينة بالذهبي.

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