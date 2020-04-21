الأحذية العسكرية ترند في 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 أبريل 2020 07:40 مساءً - الأحذية العسكرية بدأت تعود إلى الواجهة من على مدرج خريف 2017، حيث وجد العديد من كبار مصممي الأزياء أنّ إلهامهم كان حول تمكين المرأة. مع وضع هذا الموضوع في الإعتبار، قدموا العديد من الأحذية القتالية في عروض المدرج الخاصة بهم. يجمع حذاء الكاحل العسكري بين الأسلوب والراحة والوظائف، بينما يقدم موقفًا قويًا ومتهورًا. الأحذية العسكرية مثالية لملابسك الرائعة الهادئة وتليق مع كل شيء، بما في ذلك الفساتين الزهرية الأنثوية أو التنانير أو السراويل القصيرة أو الجينز الضيق أو السراويل الواسعة. بعد عام 2017، تم تعزيز هذه الأحذية القتالية بمزيد من الخيارات لناحية الألوان أو المطبوعات أو المواد أو الزخرفات. ستكون الأحذية العسكرية مثالية وعلى رأس قائمة التسوق لكل فتاة عصرية في ربيع وصيف 2020:

الأحذية العسكرية الكلاسيكية

حذاء عسكري كلاسيكي



الأحذية العسكرية القتالية تزداد بلا شك، وهناك تشكيلة كبيرة هذا العام، ولكن لا يزال العثورعلى حذاء كلاسيكي أنثوي بين الأحذية العسكرية أمراً صعباً! صُممت أحذية القتال الحديثة لتوفير مزيج من الثبات والاستقرار في الكاحل، وحماية القدم المناسبة لبيئة وعرة. نوصيك بالحصول على هذا الزوج من الأحذية الجلدية الكلاسيكية. فهي تليق بكافة إطلالاتكِ، وفيها ملامح أنثوية جريئة.

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أحذية عسكرية من القماش

أحذية عسكرية من القماش



ميزة أخرى للأحذية القتالية العسكرية هي أنّها ليست مناسبة فقط للموسم العابر أو الطقس البارد ولكن أيضًا تعمل مع ملابس الطقس الحار. إنه نمط أحذية يمكنكِ ارتداءه على مدار السنة وتبدو أنيقة مع كل ملابسكِ. يتبنى العديد من النجوم والمشاهير أسلوب الشارع هذا الاتجاه. يبدو أنّها Birkenstocks الجديدة ولكنها أكثر عملية وجميلة. الأحذية العسكرية من القماس تليق بكافة إطلالاتك، خاصة مع التنورة لمظهر يليق بالمكتب، أو خلال جولة في الشارع عند السفر.

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أحذية عسكرية من الجلد

أحذبة عسكرية ترند



إن كنتِ من محبات الجلد، إذاً نثق في ذوقك الرائع، ولا بدّ أن يعجبك الجلد الإيطالي المرن الذي يتم غسله وتقطيعه بمنتهى الرقة. يُعتبر الحذاء البني عنصراً أساسياً؛ لأيّة ملابس هذا الموسم. سواء أكنتِ ترتدين جاكيتاً أو معطفاً، وبنطلوناً للمكتب، أو كنتِ ترتدين التنورة القصيرة/الطويلة، خلال السفر، ونزهة في الشارع، لن تضطري لإضاعة وقتك بالبحث عن الحذاء المناسب بعد الآن. يمكنكِ المشي في كل مكان في هذا الحذاء الأنيق المريح الذي يصل إلى الكاحل دون أي ألم بسبب الكعب العالي. إنها أسهل طريقة لتبدو رائعة على مدار السنة.