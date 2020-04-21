فيديو.. أحمد فهمي يتناول الفسيخ وهنا الزاهد تفضحه

احتفل الجميع بشم النسيم أمس، في بيوتهم، بتناول الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة، ولكن هنا الزاهد أبت أن يمر اليوم دون توثيقه.
فعبر خاصية "ستوري"، على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، نشرت هنا الزاهد فيديو قصير لزوجها أحمد فهمي.
وظهر خلال الفيديو، "فهمي"، جالسا في حديقة ويتناول الفسيخ، وظهرت هي بيديها تعطيه ثمرة بصل أخضر ليكمل تناول طعامه في الشمس.
وتشارك هنا الزاهد جمهورها ومتابعيها بصور ولقطات من حياتها اليومية بشكل دوري.
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