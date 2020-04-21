رغم الحظر وكورونا.. طفلة ألمانية تعود لأحضان والديها في أبو ظبي: رحلة صعبة

عادت طفلة ألمانية تبلغ من العمر7 أعوام، تدعى جوديفا، لأحضان والديها اللذان يعيشان في أبو ظبي، رغم الإجراءات والتدابير الاحترازية بمواجهة فيروس كورونا المستجد، في كلا البلدين، بالتنسيق مع السلطات الألمانية.

وسافرت جوديفا، من أبو ظبي إلى ألمانيا مع جدها وجدتها وعدد من أفراد عائلتها في 8 مارس الماضي، فكان فيروس كورونا حائلا بينها وبين رجوعها لعائلتها، والتي كان مخطط لها في 22 مارس من الشهر الماضي، وفق صحيفة "البيان" الإماراتية.

وبعد انتظار وترقب طويل عادت الطفلة إلى الإمارات يوم الإثنين الماضي، بعد الترتيبات الخاصة التي تنفذها حكومة دولة الإمارات بالتنسيق مع السلطات الألمانية ليلتئم شمل الطفلة الألمانية مع والديها المقيمين في دولة الإمارات.

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بعد أن قضت شهرا كاملا في ألمانيا دون تمكنها من العودة لكن بفضل التنسيق بين السلطات في دولة الإمارات وألمانيا، تمكنت "جوديفا" من الالتحاق بأسرتها في الإمارات.

وقالت فيكتوريا جيرتكي والدة الطفلة، إن النهاية السعيدة لهذه التجربة الصعبة على أسرتها أثبت صحة أهم قرار اتخذته و زوجها في حياتهما بالانتقال إلى الإمارات للعمل والاستقرار.

وظلت "جوديفا"، تترقب العودة إلى والديها في أبوظبي بعد أن قررت السلطات في دولة الإمارات وألمانيا، تعليق الرحلات الجوية وإغلاق الحدود في إطار الإجراءات العالمية لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وعبرت والدة الطفلة عن امتنانها للمسؤولين في دولة الإمارات وأعضاء السفارة الألمانية في أبوظبي وسفارة الإمارات، في برلين لما أبدوه من تفهم وما بذلوه من جهود توجت بعودة ابنتهم إلى حضن أسرتها.