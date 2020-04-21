الحقائب المطرزة تعود إلى واجهة الموضة

من رمز للثقافة الصينية القديمة، إلى ممشى عروض الأزياء، عادت الحقائب المطرزة بتصاميم فخمة ومرحة، من قبل أشهر بيوت الأزياء الراقية، مثل غوتشي Gucci، وفندي Fendi.

تضيف الحقيبة المطرزة ، سواء أكانت على شكل حقيبة دائرية، أو بتصميم هندسي حاد، لمسة عصرية ورقيقة إلى مظهركِ النهاري، ورغم غيابها عن الموضة لسنواتـ إلا أنها كانت الدعامة الأساسية للأناقة لقرون.



الحقائب المطرزة لم تعد حكرًا على اطلالات السهرات

ظلت الحقيبة المطرزة لسنوات موجودة في خزانة المرأة، فقط لتُزيّن باطلالات السهرات والمناسبات، إلا أنّ الموضة نجحت في أن تكسر هذه القاعدة، وتعيد تقديمها بأساليب متعددة تجعلها اختيارًا مناسبًا لكل الأوقات.

كذلك شكل التطريز والخامات المستخدمة أصبحت أكثر تنوعًا، فلاحظنا الحقائب كبيرة الحجم، المزدانة برسوم برية والتي قدمتها علامة دولتشي أند غابانا Dolce & Gabbana، كذلك قدمت غوتشي Gucci حقائب متوسطة الحجم ومطرزة بالخيوط على شكل ورود، كما استخدمت مقابض معدنية ملتوية تعيدنا إلى قرون مضت.

أيضًا علامة فالنتينو Valentino قدّمت مجموعة من حقائب الكتف المطرزة بالخيوط و الخرز والمسامير المعدنية، واللافت أنها طبّقت هذا التطريز على خامات متنوعة مثل المخمل والجلد بألوان زاهية.



مدونات الموضة تألقن بالحقائب المطرزة

وإن كنتِ مُغرمة بهذا الطراز من الحقائب العصرية، عليكِ تنسيقها بأسلوب عصري حتى لا تُفسد اطلالاتكِ، وفي هذا الصدد، تنوعت اختيارات أشهر مدونات الموضة.

Advertisements

اختارت المدونة ديما الأسدي الحقائب المطرزة بشعار علامات الأزياء الراقية، فظهرت بحقيبة كلاتش مزينة بتطريز يشكل شعار علامة موسكينو Moschino.

أما الإعلامية الكويتية نهى نبيل فذهبت إلى أسلوب أكثر عصرية، حيث نسقت حقيبة مربعة مطرزة بالورود الملونة من علامة غوتشي Gucci، تزينها سلسلة وقابض معدني، ونسقتها مع اطلالة عصرية مكونة من بنطلون فضفاض، وتوب أسود برقبة متوسطة.

تنوعت اختيارات المدونات بين الحقائب المطرزة ذات الأحجام الكبيرة والمتوسطة التي تناسب اطلالات النهار، بينما ظلت الحقائب صغيرة الحجم اختيارًا مناسبًا للسهرات.

قد يهمك أيضا:

حقائب على شكل مغلّف مستطيل عامودياً

حقائب كلاتش ملونة آخر موضة صيف 2019