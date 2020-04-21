مجلس الأزياء العربي يطلق مبادرة لمكافحة أزمة كوفيد - 19

مجلس الازياء العربي بدأ بمكافحة فيروس كورونا بعد توقيعه اتفاقيّة مع هيئة الصحة في دبي، فأطلق مبادرة تدعو المصمّمين إلى انتاج ملابس واقية من فيروس كورونا ، تحت عنوان #THREAD4CAUSE . وقد سبق وأن شهد عالم الموضة مبادرات كثيرة من المصممين لمحاربة كورونا.



في ظلّ انتشار فيروس كورونا، اعتقدنا أنّ مشاغل المصمّمين ستغلق حتّى مرور هذه الأزمة التي تضرّر العالم أجمع جراءها، ولكن كلّ من اعتقد ذلك كان على خطأ، فمعظم المصمّمين قرّروا افتتاح مصانعهم لصناعة ملابس واقية من فيروس كورونا، وهي خطوة سيستمرّ بها عدد كبير من المصمّمين العرب بعد إطلاق مبدرة #THREAD4CAUSE. ويثبت العالم العربي دعمه الكبير للمصممين، فقد سبق وأن أطلقت منصّة Fashion Trust arabi مبادرة لدعم المصممين العرب.



ومع حملة #THREAD4CAUSE، سيتوحّد المصمّمون من مختلف الدول العربيّة لصناعة مختلف القطع الوقائية ضدّ فيروس كورونا التي تعاني شبكة الرعية الصحيّة الإماراتيّة نقصًا كبيرًا منها.

"الهدف من هذه الحملة هو التأكيد على أن صناعة الموضة تتجاوز تقديم أزياء أنيقة لتؤمّن الدعم الاجتماعي في أوقات الحاجة" جايكوب أبريان

وعبّر جايكوب أبريان، المؤسس والمدير التنفيذي لمجلس الأزياء العربي ، عن امتنانه للأعضاء الفاعلين على ساحة صناعة الأزياء العربية نظرًا لالتزامهم بمجتمعهم وانضمامهم إلى هذه القوة الإبداعية.

ومن المنتظر أن يشارك العديد من المصممين العرب بهذه المبادرة، والمصمّمة مرمر حليم هي أول من أعلن دعمها، فحوّلت مشاغلها لصناعة الألبسة والأقنعة الطبية الواقية. وقد أصدرت هيئة الصحة في دبي بيانًا أعلنت فيه أنّها فخورة بتأييد مبادرة مجلس الأزياء العربي، التي تسلط الضوء على الدور الرياديّ الذي تلعبه دولة الإمارات العربية وتثبت اهتمام دبي بتوفير السلامة لمواطنيها والمقيمين لديها.

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والجدير ذكره، نّ المبالغ الطائلة التي تبرع بها المصممون من جميع أنحاء العالم أثبتت ما يتمتّعون به من انسانيّة ، وكذلك مساهماتهم بتوفير المواد اللازمة لمعالجة هذا الفيروس الخطير.

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