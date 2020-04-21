طريقة ترتيب السفرة في الدعوات الرسمية تختلف عن الدعوات العائلية في بعض التفاصيل.

وفي هذا الإطار، تطلع على طريقة ترتيب السفرة في المناسبات الرسمية، بشكل أنيق وسهل، وفق الخطوات التالية:

| يجب أن يكون الطبق الرئيس الخاص بكل ضيف، بعيدًا عن حافة الطاولة بحدود سنتيمترين، أي بمقدار نصف الإبهام ثم، يعلوه طبق السلطة، فطبق الحساء.

| يوضع طبق الخبز إلى اليسار والأكواب إلى اليمين وإذا توافر نوعان من العصائر أو أكثر، فضعي كوب الماء خلف ذلك المخصّص للعصير.

| توضع السكين إلى يمين الطبق، وتوجه ناحية القطع إلى جهة الطبق، لا إلى ناحية الشخص الذي يجلس إلى جانبك.

| توضع الشوكة المخصّصة للسلطة إلى يسار الطبق، والسكّين إلى اليمين ثمّ توضع الشوكة والسكين المخصصتين لتناول الطبق الرئيس.

| توضع الفوطة داخل الطبق، أو إلى اليسار.

| لا بدّ من تجنّب توزيع فناجين القهوة والشاي على المائدة، لأنّ استعمالها يقتصر فقط على دعوات الفطور الصباحي والغداء.

| توضع الشوكة والملعقة المخصّصتين للحلويات من الناحية العليا للطبق، وفي اتجاه معاكس، علمًا بأنّهما لا تستعملان في المآدب الرسمية، إذ تقدّم أطباق الحلويات مباشرة، بعد أطباق المأدبة.

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| يمكن أن يتشارك، كلّ شخصين، المملحة والمبهرة.

| يُترك مجالًا بحدود 60 أو 75 سنتيمترًا، على الأقلّ، بين الكراسي التي تحوط المائدة.

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