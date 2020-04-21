القاهرة – لايف ستايل
طريقة ترتيب السفرة في الدعوات الرسمية تختلف عن الدعوات العائلية في بعض التفاصيل.
وفي هذا الإطار، تطلع على طريقة ترتيب السفرة في المناسبات الرسمية، بشكل أنيق وسهل، وفق الخطوات التالية:
| يجب أن يكون الطبق الرئيس الخاص بكل ضيف، بعيدًا عن حافة الطاولة بحدود سنتيمترين، أي بمقدار نصف الإبهام ثم، يعلوه طبق السلطة، فطبق الحساء.
| يوضع طبق الخبز إلى اليسار والأكواب إلى اليمين وإذا توافر نوعان من العصائر أو أكثر، فضعي كوب الماء خلف ذلك المخصّص للعصير.
| توضع السكين إلى يمين الطبق، وتوجه ناحية القطع إلى جهة الطبق، لا إلى ناحية الشخص الذي يجلس إلى جانبك.
| توضع الشوكة المخصّصة للسلطة إلى يسار الطبق، والسكّين إلى اليمين ثمّ توضع الشوكة والسكين المخصصتين لتناول الطبق الرئيس.
| توضع الفوطة داخل الطبق، أو إلى اليسار.
| لا بدّ من تجنّب توزيع فناجين القهوة والشاي على المائدة، لأنّ استعمالها يقتصر فقط على دعوات الفطور الصباحي والغداء.
| توضع الشوكة والملعقة المخصّصتين للحلويات من الناحية العليا للطبق، وفي اتجاه معاكس، علمًا بأنّهما لا تستعملان في المآدب الرسمية، إذ تقدّم أطباق الحلويات مباشرة، بعد أطباق المأدبة.
| يمكن أن يتشارك، كلّ شخصين، المملحة والمبهرة.
| يُترك مجالًا بحدود 60 أو 75 سنتيمترًا، على الأقلّ، بين الكراسي التي تحوط المائدة.
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