كريستيان سيريانو يصمم أقنعة خاصة لمساعدة الفريق الطبي في نيويورك على مكافحة كورونا

بعد أن أعلنت عدة ولايات في أمريكا عن نقص في التجهيزات الطبية لديها لمكافحة فيروس كورونا، ومع تزايد عدد الإصابات الذي تخطى الـ7 آلاف إصابة في ولاية نيويورك فقط، أعلن مصمم الأزياء العالمي كريستيان سيريانو Christian Siriano عن تصميم أقنعة وجه معقمة لعمال المستشفيات في نيويورك.

وكتب سيريانو على "تويتر" لحاكم ولاية نيويورك أندرو كومو: "إذا كنتم بحاجة للمساعدة في أقنعة الوجه للمستشفيات، ففريق عملي جاهز للعمل من المنزل وتقديم المساعدة".

وبالفعل، نشر المصمم الأمريكي، البالغ من العمر 34 عامًا، والفائز بلقب مسابقة Project Runway، صورًا وفيديوهات تُظهر الأقنعة الجاهزة للإرسال للمستشفيات، بعد أن تواصل مع الحاكم، الذي قدّر مساهمته كثيرًا.

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