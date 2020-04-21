نظارات شمسية من وحي علا فارس

تفضّل الاعلامية علا فارس التنوع في اختيار نظاراتها الشمسية التي ترتديها خلال يومياتها، وتختار الأشكال والألوان لتواكب الموضة وتظهر بأسلوب عصري وأنيق في مختلف الأوقات. لذا تابعي أبرز القصات التي تعتمدها علا فارس، واختاري منها الأنسب لوجهك.

نظارات عصرية وأنيقة



لا تحب علا فارس أن تعتمد التصاميم الكلاسيكية في نظاراتها من هنا تتوجه دائماً نحو آخر صيحات الموضة وتركز بشكل كبير على الإطارات المربعة التي تليق بوجهها المستطيل وتحدده من مختلف الزوايا. هذا وتنوع علا في الألوان، فتارةً ما تعتمدي البني وتارةً الأصفر وتارةً الأحمر أو الأسود وغيرها كوسيلة من التغيير في الاطلالات.

النظارات الملائمة لوجهك بحسب شكله:



على الرغم من أهمية النظارات الشمسية لحماية العين من أشعة الشمس، إلا أنها أصبحت جزءاً مهما من الاكسسوار، وكثيراً ما نرى سيدات يتبعن الموضة في اختيارهن للنظارات حتى وإن لم تكن تناسب وجهها، وذلك لعدم معرفتها بكيفية تحديد شكل الوجه.

- الوجه القلب:



هو الوجه الذي تكون فيه الجبهة عريضة ويظور شعر منتصف الجبين مثل حرف M أو بداية شكل القلب، وتكون عظام الخدان بارزتين الذقن ضيق، ويفضل استخدام النظارات ذات اطارات محددة لهذا الوجه، مثل النظارات التي تشتهر باسم "عين القط" أو الموديلات الكلاسيكية.

- الوجه البيضاوي:

يشبه بتدويرته البيضة، من أجمل وأفضل أشكال الوجوه لأن جميع موديلات النظارات تتناسب معه.

- الوجه الدائري:

يشبه الدائرة -أي طوله يتساوى مع عرضه-، يجب على صاحبة هذا الوجه اختيار النظارات المستطيلة النحيفة التي تتميز بزوايا واطارات محددة لتحديد الملامح، ويفضل أن يكون الجزء الأسفل أعلى من عظام الوجنات.

- الوجه المربّع:

يشبه شكل المربع، ويكون زواياه بارزة، يجب على صاحبة هذا الوجه ارتداء النظارات التي لا تحتوي على الزوايا، حتى لا تزيد من حدة الوجه، وأن تعتمد نظارات ذات الإطارات النحيفة والزوايا البيضاوية او الدائرية، وتكون أعرض من عظام الوجنتين.

- الوجه المثلث:

يشبه شكل المثلث، فـ تكون منطقة الذقن عريضة او متسعة والجبهة صغيرة، يفضل في هذه الحالة استخدام نظارات عين القط أيضًا -أي العريضة من الأعلى- ويجب أن يكون الإطار أعرض من عظمة الفك بقليل.

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-الوجه المثلث المقلوب:

تكون فيه الجبهة عريضة ومتسعه مقارنة بمنطقة الذقن، كثيراً من الناس لا يميز بين وجه القلب والمثلث المقلوب بسبب نقطة حول منطقة الذقن، ولكن الفوارق هي نقطة الذقن تكون أكثر وضوحا وبروزاً، والشعر في منتصف الجبهة، ويفضل استخدام النظارات التي تكون زواياها منحنية.

-الوجه الماسي

يشبه قطعة الألماس، أي تكون عضلات الخدين أعرض من الجبهة والذقن، يفضل استخدام النظارات ذات الإطارات المحددة وليست شفافة، والتي تحدد شكل الحاجبين.

-الوجه المستطيل:

يشبه المستطيل، يكون فيه مقدار العرض أصغر من الطول، بمعنى أن يكون الذقن بارز وطويل، يفضل استخدام النظارات ذات الإطار الواضح والعريض وبجسر على الأنف، وتجنب النظارات التي بلا إطار.

-الوجه الطويل:



يشبه كثرا الوجه المستطيل، ولكن الفارق في منطقة الذقن، حيث يظهر فيه الذقن شبه مسطح، ويفضل في هذه الحالة تجنب النظارات ذات الزوايا.

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