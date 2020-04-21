"قومي المرأة" يعتمد شعارا جديدا بمناسبة مرور 20 عاما على إنشائه

بمناسبة مرور 20 عامًا، على إنشاء المجلس القومي للمرأة، أطلق المجلس اليوم، شعارًا جديدًا يعبر عن العصر الذهبي الذي تعيشه المرأة، وجرى اعتماده رسميًا كشعار للمجلس، ليستخدم في جميع المحافل المحلية والاقليمية والدولية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس، أن ما تشهده المرأة حالياً من نجاحات وانتصارات في جميع المجالات والدعم والمساندة التي تلقاها في ظل قيادة سياسية حكيمة وواعية للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي طالما آمن بالمرأة وبأهمية دورها، ومنحها الفرصة لتحقق ذاتها وأحلامها لتصل إلى أعلى المناصب التي سعت إليها بالجهد والعمل، ولتثبت للجميع أنها قادرة على النجاح والعطاء وأن تكون جزءا فاعلا وأساسيا في مجتمعها، وهو ما يؤكد أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي، ومن هذا المنطلق جاءت فكرة إجراء مجموعة من التعديلات على شعار المجلس الحالي ليعبر عن التقدم الملحوظ في وضع المرأة في الوقت الراهن.

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وأشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى التعديلات التي جرى إجراؤها على شعار المجلس، والتي تضمنت تغيير زاوية تمثال نهضة مصر عن الشعار السابق، حيث تظهر المرأة في الشعار الجديد بصورة أكثر وضوحاً، وتنظر للأمام تعبيراً عن بداية حقبة جديدة من عمر المجلس القومي للمرأة، وترمز لتطلع المرأة نحو مستقبل جديد مشرق يملؤه الأمل والإصرار والعزيمة، كما تظهر ملامح التمثال بصورة فنية أكثر دقة وحداثة، وجرى استبدال الشمس في الشعار القديم بشكل دائري يقدم الشمس بطريقة فنية تعبر عن العصر الذهبي الذي تعيشه المرأة المصرية حالياً، ودورها المشرق في المجتمع.

كما يرمز اللون الذهبي للشكل الدائري للقيمة الكبيرة لدور المجلس والمرأة في المجتمع، وجاء عدم غلق الشكل الدائري متعمداً لإضافة الحركة داخل التصميم ليوحي بالاستمرارية في دور المجلس الفعال للوصول لكل فئات المجتمع على مستوى الجمهورية.

ودعت الدكتورة مايا مرسي، كل سيدة وفتاة مؤمنة بنفسها في المجتمع إلى مواصلة العمل والأمل والتحدي والعطاء والإصرار من أجل تحقيق أحلامها وعدم التنازل عنها، مشيرة إلى أن المجلس القومي للمرأة، يعد بمثابة البيت الثاني للمرأة المصرية، وأنه يستمد قوته منها.