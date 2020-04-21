فيديو.. "بنشتغل في الحظر".. صابرين: التمثيل في مسلسلات رمضان "جهاد"

سيكون الجمهور على موعد مع أول ظهور درامي للفنانة صابرين، بعد خلع الحجاب، في رمضان 2020، حيث تظهر في مسلسل "ليالينا 80"، ورغم خلعها للحجاب، إلا أنها ستظهر به في المسلسا لأنها تؤدي دور شخصية محجبة.

وتحدثت صابرين، عن طبيعة دورها في المسلسل وكواليس التصوير في فترة الحظر، وقالت في مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على فضائية سي بي سي، إنها دوما تطالب الجمهور بالالتزام باللبقاء في المنزل لمدة 14 يوما، وهو ما تحاول تطبيقه لكنها تجد أن على عاتقها مسؤولية العمل في ظل تلك الظروف القائمة من حظر التجوال لتجنب تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لـ كوفيد 19.

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ووصفت "صابرين" العمل في ظل هذه الظروف بـ"الجهاد"، لأن التصوير قد يستغرق 12 ساعة كاملة يوميا، وقالت إنها تعرض كل أفراد أسرتها للخطر جراء الخروج في ظل انتشار كورونا، فتعرض والدتها وأسرتها للإصابة بكورونا إذا أصيبت هي به.

وقالت إنها ستقدم دور زوجة شهيد، وتظهر الأحداث كيف تربي أولادها بعد استشهاده.