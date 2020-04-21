هاني الناظر يحذر من رياح نهاية الأسبوع: الخروح ممنوع والشباك مقفول

حذر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المعهد القومي للبحوث سابقًا، المواطنين، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، من التقلبات الجوية والرياح المحملة بالأتربة، التي ستسود البلاد بدءًا من غد الأربعاء.

وقال الناظر: "من خلال متابعتي لخرائط الطقس العالمية، فإن الأيام القادمة بإذن الله، متوقع أن تشهد تقلبات جوية ورياح محملة بالأتربة، تبدأ غدا الأربعاء، ثم تقل الخميس، إلا أنها سوف تعود وتنشط يوم الجمعة".

وقدم "الناظر" نصيحتين للمواطنين: "انصح بأمرين، الأول، عدم الخروج نهائيا بإذن الله، يوم الجمعة، للجميع سواء السليم أو المريض، وخاصة مرضى الحساسية، وأيضا كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة، مع الحرص على إغلاق النوافذ بشكل محكم".

وتابع استشاري الأمراض الجلدية،: "أما الأمر الثاني، فيخص مرضى الحساسية، فعليهم اعتبارا من مساء اليوم، تناول قرص زيرتك أو ترياكتين أو تلفاست 180 أو ليڤوهستام، والأطفال معلقة صغيرة، وذلك يوميا ولمدة أسبوع بإذن الله".