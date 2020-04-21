مايا مرسي: تقرير الموازنة يعكس إيمان الحكومة بدور المرأة المصرية

وجه المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، الشكر للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على إعلانها - في تقرير صادر عن الوزارة- عن الملامح الأساسية للموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي في محاورها الحماية الاجتماعية، الرعاية الصحية، والتشغيل، في الفترة من 2016/2015 الى 2020/2019.

وأعربت مايا مرسي، فى بيان لها، عن فخرها وسعادتها بصدور مثل هذا التقرير الذي يرصد جهود الدولة المصرية في دعم وتمكين المرأة المصرية، مؤكدة أن التقرير يعكس إيمان القيادة السياسية بالدور المهم الذي تلعبه المرأة لإحداث التغيير في المجتمع، كما يعبر عن سعي الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، كوثيقة العمل الحكومية للأعوام المقبلة.

وثمنت "مرسي" جهود الحكومة المصرية في تطبيق موازنات البرامج والأداء، والتي تعد الأساس لضمان تحقيق الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتخصيص 14% من الموازنة العامة للدولة بشكل مباشر لقضايا المرأة.