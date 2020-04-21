ميكانيكية وتشجع أرسنال.. حقائق لا تعرفها عن إليزابيث في عيد ميلادها الـ94

على غير العادة، ودون صخب أو إطلاق نار، أو احتفالات كُبرى، تحتفل الملكة إليزابيث الثانية بعيد ميلادها الـ94، اليوم، في قلعة ويندسور، مع زوجها الأمير فيليب، دون استقبال أحد، وذلك نتيجة للظروف التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث تكتفي بالاحتفال، مع أسرتها عبر الإنترنت، وتحديدًا من خلال تطبيق "زووم" للاجتماعات.

وهنأت العائلة المالكة البريطانية، الملكة، ونشر الأمير تشارلز، نجل الملكة، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، مجموعة صور تجمعه بها منذ طفولته، مُعلقًا: "أتمنى لجلالة الملكة عيد ميلاد سعيد 94".

وذكرت "روسيا اليوم" عدة حقائق غير معروفة عن الملكة إليزابيث الثانية، تعرف عليها في عيد ميلادها الـ94، نقلًا عن " "الإندبندنت"، والتي جاءت على كالتالي:

- تتحدث الفرنسية بطلاقة

- تستضيف أكثر من 50 ألف شخص في قصر باكنجهام كل عام.

- ولدت الملكة في 21 أبريل 1926، ومع ذلك، تحتفل بعيد ميلادها "الرسمي" في يونيو، في موكب احتفالي يعرف باسم Trooping the Colour ، وهو احتفال تقليدي اعتمد منذ عام 1748.

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- جرى تصوير ما يقرب من 100 فيلم وبرنامج تلفزيوني عنها، من بينها فيلم "The Crown" الذي يبث على منصة "نتفليكس"، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن قاعدة بيانات الأفلام على الإنترنت "IMDb".

- تتناول كأسا من الشمبانيا كل ليلة قبل النوم.

- ليس لديها جواز سفر، وذلك بسبب أن جواز السفر البريطاني يصدر باسم جلالة الملكة، فمن غير الضروري أن تمتلك الملكة واحدا"، إلا أن جميع أفراد العائلة المالكة الآخرين، بما في ذلك دوق إدنبره وأمير ويلز، يملكون جوازات سفر.

- من مشجعي فريق أرسنال، حيث جرى الكشف عن تشجيعها لفريق شمال لندن لكرة القدم من قبل السياسي جيريمي كوربين، خلال خطاب ألقاه في مجلس العموم عام 2016.

- ميكانيكية مدربة، فهي أول امرأة من العائلة الملكية تنضم إلى القوات المسلحة بدوام كامل، عندما التحقت كميكانيكية في خدمة المساعدة الإقليمية "Auxiliary Territorial Service" في عام 1945.

- شاركت أول منشور لها على إنستجرام، في 2019، حيث نشرت الملكة صورة لرسالة عام 1843، إلى جدها الأكبر الأمير ألبرت، عبر إنستجرام الخاص بالعائلة الملكية.

- بعثت برسالة إلى القمر، وكانت رسالة تهنئة إلى رواد فضاء "أبولو 11" للهبوط على سطح القمر في يوليو 1969، ووصلت الرسالة بنجاح إلى القمر.