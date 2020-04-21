الامارات | رامز جلال رمضان 2020 يكشف ضحاياه.. وبرومو البرنامج يحظى بملايين المشاهدات

شكرا لقرائتكم خبر عن رامز جلال رمضان 2020 يكشف ضحاياه.. وبرومو البرنامج يحظى بملايين المشاهدات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الفنان المصري رامز جلال عن وجوه ضحايا برنامجه في رمضان 2020، والذي يأتي تحت عنوان: «رامز مجنون رسمي»، وسيعرض على قناة إم بي سي مصر.

وطرح رامز جلال برومو البرنامج الجديد مساء الإثنين، ليتجاوز الـ 4.5 ملايين مشاهدة في أقل من 24 ساعة على قناة الفنان على «يوتيوب» وحدها.

ويكشف البرومو عن صراخ الضيوف ومشاهد تشويقية لما حدث للنجوم من مقالب، وفي مقدمة ضيوف البرنامج في رمضان 2020: ياسمين صبري، وباسم خوري، وغادة عادل، وفيفي عبده، ونبيلة عبيد، ومحمود كهربا، وحمو بيكا، وحسن شاكوش، وعبدالله بالخير، وأمينة خليل، وريهام عبدالغفور، وياسمين رئيس، وعلي معلول، وطارق حامد، وعبدالباسط حمودة، وآخرون.

وكتب رامز جلال عبر حساباته على مواقع التواصل: «بسم الله توكلنا على الله والله المستعان واللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر».