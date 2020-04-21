الامارات | الأغذية الصفراء مهمة جداً للصحة والمناعة

شكرا لقرائتكم خبر عن الأغذية الصفراء مهمة جداً للصحة والمناعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن الأغذية الصفراء تتمتع بأهمية كبيرة للصحة؛ إذ إنها غنية بالكاروتينات، التي تتحول في الجسم إلى فيتامين A.

وأوضحت الجمعية أن الكاروتينات تعمل على تقوية جهاز المناعة، وتقي من الأمراض المُعدية، كما تعمل على تقوية البصر والوقاية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، ومن ثم تحمي من شيخوخة البشرة.

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وتنصح الجمعية بتناول الكاروتينات يومياً بمعدل يتراوح بين 800 و1100 ميكروغرام بالنسبة للشباب والبالغين، وبمعدل يتراوح بين 600 و1100 ميكروغرام بالنسبة للأطفال.

يشار إلى أن المصادر الغذائية الغنية بالكاروتينات تتمثل في الجزر والمشمش والليمون والبرتقال والقرع العسلي والتفاح الأصفر والفلفل الأصفر والبطاطس والأناناس والزنجبيل والكركم وصفار البيض والذرة.