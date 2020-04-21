الامارات | 5000 «هدية» من الشارقة إلى محبي القراءة والكتب الصوتية

شكرا لقرائتكم خبر عن 5000 «هدية» من الشارقة إلى محبي القراءة والكتب الصوتية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مكتب الشارقة العاصمة العالمية للكتاب للعام 2019، عن تعاونه مع تطبيق «كتاب صوتي»، أحد أكبر المنصات الإلكترونية للكتب الصوتية العربية والمترجمة، لتوزيع 5000 رمز اشتراك في التطبيق تتيح للأفراد الوصول إلى محتويات المنصة والاستمتاع بالكتب بشكل مجاني لمدة ثلاثة أشهر، من خلال استخدام الرمز الترويجي Sharjahwbc.

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس اللجنة الاستشارية للشارقة العاصمة العالمية للكتاب للعام 2019: إن «الظرف الاستثنائي الذي يمر به العالم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد فرض علينا تقديم حلول جديدة ومبتكرة لاستمرار الفعل الثقافي ودعم قطاع النشر وصناعة المعرفة من شركات رائدة، وناشرين، وكتّاب، وقراء، لذا جاء التوجه نحو الاستثمار في الخيارات التي تقدمها الكتب الصوتية، التي تشكل فرصة واسعة لاستهداف أكبر شريحة من القراء، وتدعوهم للاستغلال الأحسن لأوقاتهم في مختلف الظروف، إلى جانب أنها تنسجم مع المحاور الرئيسة التي تنطلق منها فعاليات الشارقة العاصمة العالمية للكتاب والتي يتجسد أبرزها في الوصول إلى مختلف فئات المجتمع».

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وأضافت أن «المبادرة تأتي استكمالاً لتوجهات الشارقة في دعم صنّاع المعرفة، والتوعية المجتمعية، وتعزيز ثقافة القراءة بشكل أكبر، كما تعبّر في الوقت نفسه عن جهودها في مواكبة التطور التقني والابتكارات الذكية التي يشهدها سوق الكتاب العربي والعالمي، لنكون شركاء في تعزيز معارف وثقافة جميع أفراد المجتمع».

وعلى الراغبين بالحصول على رمز مجاني لتصفح محتويات منصة «كتاب صوتي» زيارة الموقع https://kitabsawti.com، وعلى المشاركين استرداد الرمز من خلال زيارة الموقع الإلكتروني فقط وليس التطبيق، إذ لا يمكن للمشترك استخدام رمزين ترويجيين في الوقت نفسه، كما لن يكون لدى المشتركين المتميزين إمكانية تفعيل الرمز الترويجي.

يشار إلى أن منصة «كتاب صوتي» واحدة من أكبر منصات الكتب الصوتية، وتضم عدداً من أفضل المؤلفات العربية والمترجمة لكبار المؤلفين العرب والعالميين أمثال عباس محمود العقاد، وجمال الغيطاني، وإبراهيم نصر الله، والدكتور أحمد خالد توفيق، وغيرهم، إضافة إلى أشهر الروايات العالمية مثل «شيفرة دافنشي» لدان براون، و«مباريات الجوع» لسوزان كوليز وغيرهما من المؤلفات.

