زهور مصنوعة من الورق المموج تدهش الخيال مع طبيعتها وجمالها من صنع أيدينا

الزهور المصنوعة من الورق المموج تدهش الخيال مع طبيعتها وجمالها. يمكن أن ينعش التكوين الزهري لمثل هذه الورود أو الزنبق أو الجرباس في الداخل من أي منزل ، ويضيف ملاحظات من الرومانسية والحنان والراحة إليه.

في هذه المقالة ، سنقوم بمشاركة فئتين رائعتين لك تدعى "الزهرة المموجة". بيديك ، أنت ، حتى الحرفيين المبتدئين ، ستكون قادرًا على ابتكار أشياء تزيينية أنيقة للغاية. تخزين المواد والأدوات اللازمة ، وكذلك مزاج رائع. لذا ، انزل إلى العمل.

ورق مموج بعدة ألوان (أخضر ، أحمر ، بنفسجي ، وردي ، إلخ) ؛

سلك.

مقص.

الغراء.

أولاً ، قم بتقطيع الورق إلى شرائح. يمكنك طيها عدة مرات لتسهيل عملك. ثم قطع من حافة الشريط "هامش". نلف الورقة ونشكل منتصف جربر. من المرغوب فيه أن يلتقط قلب الزهرة لونًا أكثر حساسية وضوءًا على الورق ، وبتلات بتلات - أكثر إشراقًا وأكثر تشبعًا. لذلك سوف تحقق المزيد من الواقعية. الآن خذ لونًا مختلفًا من الورق وقطع الشريط عنه. نصنع أيضًا سياجًا متكررًا من أحد أطرافه. نطبق الشريط على قلب الزهرة بحيث تكون الحافة السفلية لها في مركز البراعم تقريبًا. نحن نطور التفاصيل ، ونشكل بتلات جميلة. هذا كل ما في الأمر ، زهرة الورق المموج بأيديهم تقريبًا! يبقى فقط لأداء لف الأسلاك برعم وتشكيل الجذعية. من الضروري الآن تزيينه بورق أخضر مموج ، وإذا لزم الأمر ، قم بقص الأوراق منه. وفقًا للمبدأ نفسه ، اصنع عددًا أكبر من الجربرات وخلق باقة زاهية ومشرقة.

الآن سنحاول إنشاء زهرة جميلة أخرى - وردة وردية. لإنتاجها ، سيكون من الضروري تحضير المواد التالية:

أسياخ خشبية.

ورقة المموج الوردي للزهور.

الشريط الأخضر الأزهار.

حلوى .

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لن تكون وردتنا جميلة فحسب ، بل ستكون أيضًا لذيذة - سنجعل جوهرها من الحلوى. هذه الزهرة يمكنك تقديمها إلى أحد الأصدقاء أو الأصدقاء لأي احتفال. لإنشاء الحرف اليدوية ، نأخذ الورق ونضعه في طبقات متعددة. باستخدام مقص ، وقطع شكل بتلة منه. يجب أن تكون فارغة وأشار في أسفل وأكثر تقريب في الأعلى. نشر الورقة - يجب أن يكون لديك "سياج" من بتلات. الآن قطع عدد من بتلات الفردية من الورق المموج. بعد ذلك ، بمساعدة قلم رصاص أو إبر حياكة ، نلتف حواف البتلات ، ونمنحها تموجًا. ننتقل الآن إلى تجميع الأجزاء في هيكل واحد: خذ الحلوى ، ولفها في شريط من الورق المموج. نحن نصلح جوهر الغراء على سيخ للكباب. حول الحلوى ، نلف "سياج" مستمر من بتلات ، نصلح الخيط بخيط. حسنًا ، أضف الآن إلى برعمنا الوردي ، باستخدام بتلات منفصلة. لا تنسى أن تربطهم بخيط. بعد أن يتم إرفاق جميع بتلات إلى برعم ، اصنع كوب وكيس بشريط أخضر. تتكون زهرة الخاص بك من الورق المموج بيديك! وفقًا لنفس المبدأ ، قم بإنشاء المزيد من الورود وجمع باقة منها. ويمكن صنع كل براعم بألوان مختلفة ، بحيث يصبح منتجك مشرقًا وأنيقًا للغاية.

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