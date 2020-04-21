رضوى عاطف تؤكّد أنّ الجواكت "الواتربروف" مُستمرِّة في صيف ٢٠٢٠

يعدّ الاختلاف أهم ما يميز مصمم الأزياء، وتعتبر رضوى عاطف من المصممين الشباب الملفتين للنظر، وظهر ذلك بوضوح خلال آخر مجموعاتها التي اعتمدت فيها على الألوان الزاهية مثل الذهبي والفضي على أقمشة “الباييت” المطعم بتطريز “الترتر” الملون.

تميزت هذه المجموعة بملاءمة كل قطعة للارتداء بأكثر من طريقة فيمكن الخروج بها صباحًا مع الجينز، ومساءً على الجيب أو البنطلون الجلد، وظهرت القطع الكلاسيكية مثل الكاب بألوانه المناسبة لكل الأعمار والمقاسات، مع الإكسسوار الذهبي والفضي لإبراز جمال القطع، بالإضافة إلى الجلد بألوانه حيث دمجت اللون المسطردة مع الرمادي وابتعدت عن الألوان التقليدية.

تقول رضوى: "احرص على تقديم موديلات تساعد المرأة على ارتدائها بأكثر من طريقة، كاجوال وكلاسيك، ومريحة في الوقت ذاته تلائم أكثر من قطعة في خزانتها".

وتؤكد عاطف أنها تعتمد على الأقمشة المستوردة عالية الجودة في كل مجموعاتها، وتقوم بتصنيعها في مصر، كما أنها تبتعد تمامًا عن الأفكار المكررة على ساحة الموضة، وهذا ما يميز موديلاتها، ومن أكثر القطع رواجًا كانت الجواكت "الواتربروف"، المستمرة لموسم صيف ٢٠٢٠، وقدمت المصممة الجواكت بأكثر من شكل كالمرسوم عليها الاجنحة على الأكتاف بالباييت الفضي والذهبي، وتداخلات “الشبك”.

يذكر أن المصممة رضوى عاطف خريجة كلية الفنون الجميلة، وبدأت خطواتها في عالم الأزياء منذ ٤ سنوات، ودرست الأزياء لتنمية موهبتها وشغفها بالتصميم، ومع بداية تنفيذ مشروعها بدأت تحقق حلمها خطوة بخطوة، واستطاعت خلال فترة بسيطة أن تكون فريق عمل، وسوقت انتاجها في القاهرة وشاركت بالعديد من بالمعارض حتى استطاعت تكوين قاعدة كبيرة من العملاء.

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