منها قشر الليمون والبرتقال.. 7 مزيلات عرق طبيعية يمكن صنعها في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يعاني الكثير من التعرق في فصل الصيف، بسبب ارتفاع درجة الحرارة ما يؤدي إلى انبعاث رائحة كريهة من الجسم، وبدلًا من اللجوء إلى مزيلات العرق في الأسواق، نقدم لكم وفق ما نقل موقع "brightside" مجموعة من الوصفات البديلة الطبيعية التي يمكن صنعها في المنزل.

ماء اللافندر والخل:

يشتهر اللافندر برائحته اللطيفة، ولكن أيضا له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات، ويحتوي الخل أيضا على تلك الخصائص، ويتم تخفيف هذه المكونات بالماء.

المكونات:

-15 قطرة من زيت اللافندر.

-نصف كوب من خل التفاح.

-كوب ماء.

طريقة التحضير:

في وعاء يتم خلط الماء مع الخل وقطرات الزيت، ثم يترك لمدة 10 ساعات قبل استخدامه، وبعد ذلك يتم وضعه في علبة زجاجية واستخدامه بعد الاستحمام.

الطين الأبيض:

يساعد الطين الأبيض على امتصاص السموم من الجلد والشفاء من العدوى، بينما يستخدم زيت آذريون أساسي في علاج الآفات الجلدية وعلاج الالتهابات.

المكونات:

-50 جراما من صودا الخبز.

-25 مل من زيت جوز الهند.

-50 جراما من الطين الأبيض.

-10 قطرات من زيت الآذريون العطري.

-إناء زجاجي.

طريقة التحضير:

يتم خلط المكونات للحصول على خليط متجانس، ووضعها في علبة ويمكنك أيضا تخزين المنتج لمدة تصل إلى عام إذا احتفظت به في مكان بارد ومظلم وجاف.

الورود وبذر الكتان:

يستخدم ماء الورد على نطاق واسع في عالم مستحضرات التجميل بفضل محتواه على فيتامين سي، والذي يمنع الأكسدة ومن ناحية أخرى بذور الكتان قادرة على المساعدة في علاج حب الشباب والاحتفاظ بترطيب الجلد.

المكونات:

-نصف كوب من ماء الورد.

-ربع كوب صودا الخبز.

-ربع كوب ماء مقطر.

-ملعقة كبيرة بذور الكتان.

-إناء زجاجي.

طريقة التحضير:

اسلقي بذور الكتان في الماء المقطر لمدة دقيقتين في مقلاة، ثم أزيلي المقلاة عن النار ودعيها تبرد، ثم يصفى المحلول ويضاف صودا الخبز وماء الورد ويقلب، وبعد ذلك يحفظ في وعاء زجاجي في درجة حرارة الغرفة.

صودا الخبز ونشا الذرة:

صودا الخبز لها خصائص مضادة للبكتيريا وكذلك زيت جوز الهند، وهو أيضا مضاد للالتهابات ومرطب ويمكن استبدال زيت روزماري العطري بأي رائحة أخرى، على الرغم من أن هذا العطر يعطي مرونة للبشرة.

المكونات:

-نصف كوب صودا الخبز.

-نصف كوب نشا الذرة.

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-2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.

-10 قطرات من زيت روزماري العطري.

طريقة التحضير:

ضعي المكونات في إناء ثم انتظري قليلا حتى يمتص الزيت للحفاظ على فعاليته، ويفضل خلط المكونات بالتساوي للحصول على معجون مزيل العرق.

الفانيليا:

يمكن أن يحسن شمع العسل حاجز البشرة ويحتوي على عامل حماية من الأشعة فوق البنفسجية. يعمل أكسيد الزنك على حماية البشرة من البكتيريا عن طريق التخلص من الروائح الكريهة.

المكونات:

-20 جراما من شمع العسل.

-25 جراما من زبدة الشيا.

- 40 جراما من زيت اللوز الحلو.

-20 جراما من أكسيد الزنك.

-3 قطرات فانيليا.

طريقة التحضير:

قومي بغلي وإذابة شمع العسل وزبدة الشيا وزيت اللوز الحلو في حلة واحدة، ثم يضاف باقي المكونات وقومي بخلطهم جيدا، ثم وضعهم في وعاء.

الليمون والبرتقال:

الليمون والبرتقال من الحمضيات التي لها خصائص مضادة للبكتيريا، بالإضافة إلى وجود رائحة جيدة.

المكونات:

-3 ملاعق كبيرة من صودا الخبز.

-قشر ليمون.

-قشر برتقال.

-3\4 كوب ملح.

-1 لتر ماء.

طريقة التحضير:

تقطع القشور إلى قطع صغيرة وتغلى في لتر ماء لمدة 5 دقائق، وعند الانتهاء، صفي الماء ودعيه يبرد ثم بعد ذلك، يتم مزج جميع المكونات لتشكيل معجون يمكنك سكبه في وعاء.

جل الصبار:

يحتوي الصبار على العديد من الخصائص التي تجعله واحدا من أفضل الخيارات الطبيعية للبشرة الصحية: فهو يحافظ على البشرة رطبة وشابة، وله خصائص علاجية ومضادة للفيروسات ومطهرة.

المكونات:

-2 ملعقة كبيرة من جل الصبار.

-معلقة كبيرة عصير ليمون.

-كوب ونصف ملعقة كبيرة من صودا الخبز.

-ملعقة كبيرة ماء ورد.

-ملعقة صغيرة من الجلسرين.

طريقة التحضير:

أولا قومي بمزج عصير الليمون مع صودا الخبز على النار واتركه يغلي، ثم ضيفي ماء الورد ثم اتركي الخليط يبرد ثم ضيفي باقي المكونات واخلطي جيدا ثم ضعي الخليط في برطمان زجاجي.