تنبأت بظهور كورونا.. بسنت يوسف: حدث فلكي سيغير العالم فى ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

"العالم سيشهد نفس السيناريو اللي حصل عام 1918 في الأنفلونزا الإسبانية"، كانت هذه نبوءات بسنت يوسف خبيرة الفلك والتاروت للعام الجديد 2020 قبل حلوله، ما جعلها تتصدر محرك البحث "جوجل".

جاء ذلك على خلفية إعادة الإعلامي عمرو أديب، مقتطفات من حلقة لها في ليلة رأس السنة 2020 وتنبؤها بكوارث ستحدث في العام الجاري، فما هي كانت تنبؤاتها؟

قالت خبيرة الأبراج أثناء استضافتها ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب في حلقة 30 ديسمبر 2019، إن ما يحدث هو نفس السيناريو الذي حدث عام 1918 في الإنفلونزا الإسبانية، مضيفة أن الأوضاع في مصر مطمئنة وستظل مستقرة وتحت السيطرة، ودعت إلى عدم الثقة الشديدة حتى إذا استقرت الأوضاع.

وتوقعت هدوء انتشار الفيروس بعد شهر أو شهر ونصف، ثم فجأة يظهر بشكل أسوء من الأول وسيظل قلقه إلى 20 ديسمبر 2020.

وتابعت أن هناك مفاجأة كبرى بداية من 21 ديسمبر، وهي حدوث زاوية فلكية مهمة جدا لن تحدث إلا كل 600 عاما، وأن هذه الزاوية الفلكية حدثت في مصر في القرن الـ15، وكانت في هذه الفترة في أزهى عصورها، لذلك فأن مصر في مأمن مهما يحدث لها.

وواصلت: "إن الفترة بداية من سبتمبر إلى نهاية عام 2020 لن تتأثر مصر بها، ولكن خارجيًا ستحدث كوارث طبيعية وانقسامات للدول واحتجاجات.

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وأكدت أن الفيروس يعتبر مقدمة لما يحدث بعد ذلك، وبمجرد انتهائه وتلاشيه، تبدأ الشعوب بالتغيير والانقسامات، ولكن ستحدث في مصر تغييرات بسيطة.

وقالت "يوسف": "عام 2020 مفيهوش دلع وملئ بالتقلبات وفي دول هتتغير وتحدث انقسامات وهنشوف لاجئين من مختلفة، ولكن هذه التقلبات لن تحدث في مصر أو حول مصر"، متابعة: "صرحت منذ عام 2011 أن مصر بعد 10 سنوات ستكون أأمن مكان في العالم حتى خلال العام الجاري المتقلب".

وأوضحت أن عام 2020 تعتبر مرحلة تحول ومن السنين المهمة المليئة بالمسؤوليات والضغوط على الاقتصاد المصري، بسبب مؤثرات خارجية ولكن الاقتصاد المصري سيظل قويا ومستقرا.

وأضافت أن أول 6 أشهر من السنة ستكون أفضل من آخرها وإذا حدث أي تصرف "أحمق" على المستوى الدولي خلال النصف الثاني من العام لن يمر بسهولة، متابعة: "ما يحدث في عام 2020 لن يتكرر إلا كل 635 عاما، بسبب الزوايا الفلكية".

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