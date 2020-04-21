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شاركت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، بصور جديدة لابنتها خلال مشاركتها في "تحدي المخدة".
وظهرت دانبيلا فواز، حفيدة هيفاء، مرتدية وسادة من الريش فاتح اللون، مرفقة بحزام فضي لامع، لتعلق والدتها على الصور، قائلة: "شو رأيكن بعيدي المخدة.. طالعة بيرفكت".
وتابعت: "بما إننا قاعدين بالبيت كتير، وعم تبعت لي صور بناتكم، يلا إبدعوا واعملولي منشن في الإستوري".
وتفاعل متابعي "زينب" مع مقطع الفيديو، الذي تجاوز الـ18 ألف تسجيل إعجاب، وعشرات التعليقات، أبرزها: "بنت شبه هيفاء وهبي أوي"، و"دانبيلا زي القمر"، و"هذا اللوك ينفع سهرة".
يشار إلى أن عددا من مشاهير الموضة وعارضات الأزياء و"السوشيال ميديا"، ابتكرن تحديا جديدا من نوعه، مرتديات المخدات على حزام يحدد الخصر.
تلك الموضة أطلقن عليها "تحدي المخدة"، وظلت كل فتاة شهيرة تتحدى أخرى لترتدي المخدة وتصور نفسها وتنشر الصورة عبر إنستجرام، في ظل العزل المنزلي.
كانت هذه تفاصيل خبر حفيدة هيفاء وهبي تشارك في "تحدي المخدة".. ومتابعون: "شبه جدتها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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