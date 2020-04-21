بعد تصدرها "جوجل".. أمنية حنان ترك بعد ارتدائها الحجاب مزيفة

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تصدر اسم الفنانة حنان ترك، مؤخرا محركات البحث "جوجل"، بعد تداول صورة من حساب منسوب لها عبر "تويتر"، يحمل اسمها.
ونشر الحساب المنسوب لها أنها تتمنى حذف جميع أفلامها، التي ظهرت بدون حجاب، وتبين أن هذه الصورة من حساب مزيف، وأنها لها حساب موثق على "تويتر" ونادرا ما تنشر عليه تغريدات.
أبرز إطلالات حنان ترك بالحجاب
وتحرص الفنانة حنان ترك بعد ارتدائها الحجاب، بالظهور القليل في البرامج التليفزيونية.
وترتدي حنان دائما الملابس البسيطة، ولا تميل إلى التكلف، وتظهر بمكياج هادىء.
قررت الفنانة المصرية في عام 2006 ارتداء الحجاب، وقدمت بعدها بعض المسلسلات منها "أولاد الشوارع، نونة المأذونة، أخت تريز".
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