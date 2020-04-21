البلوزة تتألق باللآلي هذا الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تتألق البلوزة باللآلي في ربيع وصيف 2020 لتمنح المرأة إطلالة أنيقة تنطق بالفخامة.

وأوضحت مجلة "ELLE" أن اللآلي تزين هذا الموسم الياقة أو الأكمام أو أحد جانبي الصدر أو تحل محل الأزرار، مشيرة إلى أن بعض التفاصيل الأخرى تؤكد طابع الفخامة والأبهة مثل الأكمام المنتفخة والياقات المزدانة بالدانتيل.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن البلوزة المزدانة باللآلي تمتاز بتنوع إمكانيات التنسيق، حيث يمكن الحصول على إطلالة أنيقة بتنسيقها مع تنورة متوسطة الطول من الساتان وحذاء ذي كعب عال أو صندل فخم.

ويمكن أيضا الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيق البلوزة مع سروال جينز وحذاء رياضي.