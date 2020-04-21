أبرزها "المتوفى ينقل العدوى".. 10 أكاذيب منتشرة حول فيروس كورونا

مع انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أدى لحالة الفزع والقلق، كانت الفرصة متاحة لنشر الشائعات والأكاذيب خاصة عبر "السوشيال ميديا"، وهو ما قابلته منظمة الصحة العالمية، بتصحيح الشائعات والأكاذيب المنتشرة حول الأزمة الراهنة.

وعرضت "سكاي نيوز"، أبرز 10 شائعات منتشرة عبر "السوشيال ميديا" ورد منظمة الصحة العالمية عليها:

البعوض ينقل كورونا

أوضحت منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا لا يمكن أن ينتقل عن طريق لدغات البعوض والحشرات، مؤكدة أنه لا تتوفر حتى الآن، أي معلومات أو دلائل تشير إلى أن فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من البعوض.

الاستحمام الساخن يقتل الفيروس

ذكرت منظمة الصحة العالمية، عبر حسابها على فيس بوك، أن الاستحمام بماء دافئ أو حتى ساخن جدًا لا يمنع الإصابة بفيروس كورونا، بل على العكس قد يضر جلد الإنسان.

بخاخ الأنف يمنع الإصابة

قالت منظمة الصحة العالمية، في تدوينة لها عبر حسابها على فيس بوك، إن رش الأنف من الداخل بالماء المالح بشكل منتظم، كما يعتقد البعض، لا يمنع من الإصابة بفيروس كورونا.

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المتوفى بكورونا ينقل العدوى

أفادت مها طلعت، المستشارة الإقليمية للشرق المتوسط لمكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية، بأن المتوفى بسبب فيروس كورونا لا ينقل العدوى بصورة كاملة، وهناك إجراءات أثناء تغسيل الجثمان لمنع انتقال العدوى.

الفيروس لا يصيب الشباب

كشفت منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا المستجد قادر على إصابة وقتل الشباب، لذا طالبتهم المنظمة بتجنب الاختلاط ونقله إلى كبار السن وغيرهم من الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.

المدخن محصن من الفيروس

قالت منظمة الصحة العالمية، في منشور عبر حسابها على فيس بوك، إن التدخين بكل أنواعه، يزيد من فرص إصابة المدخن بفيروس كورونا ونقل العدوى للآخرين.

لقاح الالتهاب الرئوي يقي من كورونا

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن اللقاحات المضادة للالتهاب الرئوي "لا توفر الوقاية من فيروس كورونا"، وأضافت أن فيروس كورونا جديد تمامًا ومختلف، مشددة على أنه يحتاج إلى لقاح خاص به.

الغرغرة بالخل تكافح كورونا

تقول منظمة الصحة العالمية، إنه لا يوجد دليل يشير إلى أن الغرغرة بالخل أو المياه المالحة تقضي على فيروس كورونا، وإن ذلك قد يساعد على الشفاء من نزلات البرد العادية.

كورونا ينتقل عبر الهواء مباشرة

جددت منظمة الصحة العالمية، التأكيد على أن فيروس كورونا ينتقل من خلال رذاذ الشخص المصاب إلى الآخرين من خلال السعال أو العطس، ولا ينتقل عبر الهواء مباشرة، وإن كان الرذاذ يمكن أن يبقى معلقا لفترة في الهواء.

الفيروس ينتقل من أبراج الجيل الخامس

قالت منظمة الصحة العالمية إن فيروس كورونا "لا يمكن أن ينتقل عبر موجات الراديو أو شبكات الهاتف المتحرك"، بما في ذلك شبكات الجيل الخامس المصنوعة في الصين.