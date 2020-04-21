قبل رمضان.. طريقة تجفيف التمر في البيت

البلح المجفف مكون أساسي من مكونات سفرة رمضان، سواء لكسر الصيام، أو لإضافته للحليب أو الخشاف أو حلوى رمضان المختلفة، ولتجنب الإصابة بكورونا يفضل تجفيف البلح في البيت وتجنب شرائه.

المقادير

بلح كمية حسب الرغبة.

فرن.

القليل من الماء.

طريقة التحضير

يُسخّن الفرن على درجة 50 أو 60.

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يوضع البلح داخل الفرن لمدّة تتراوح ما بين 7 إلى 10 ساعات، على حسب الكمية.

يترك باب الفرن مفتوح قليلا للسماح بإخراج الرطوبة من الفرن.

إذا كان البلح مقشرا يجب أن تكون درجة حرارة الفرن أعلى قليلاً من البلح غير المقشر.

يُمكن نقع البلح في الماء الفاتر قليلا لتعويضه عن الماء الذي جرى فقدانه خلال عملية التجفيف.

تجنب وضع الكثير من الماء، حتى لا يفقد البلح خصائصه الغذائية.