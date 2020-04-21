إليسا: كورونا علمني الطهي.. وعمري ما شوفت مطبخي قبل كده

قالت الفنانة إليسا، إن التزامها بالحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، جعلها تتعلم الطهي، "أنا أصبحت أطبخ واشتغل في البيت على خلاف السابق، أنا عمري ما شفت مطبخ وحالياً أنا بطبخ".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، أمس، أن الالتزام بالحجر المنزلي أصبح أمر واقع ويحتم على كل إنسان أن يتأقلم مع هذا الوضع وأن يواصل حياته العملية وأن لا يتوقف مطلقا، "لا شيء يدوم للأبد، وفيه استفادة كبيرة جدا برضو، عشان نتقرب لمن نحبهم".

وأوضحت أن حياتها قبل تفشي كورونا كانت مرتبطة بالعمل بشكل دائم وسفر مستمر الأمر الذي جعلها تفتقد أمورا كثيرة بالمنزل لم تتعرف عليها إلا خلال فترة الحجر المنزلي، وفعلت أمورا لم تكن تتوقع أنها ستفعلها.