قبل رمضان بأيام.. طريقة عمل الفول الأخضر بالزبادي واللحمة

يعتبر الفول الأخضر بالزبادي واللحمة، من أكثر الأطعمة المفضلة لدى الكثيرين، نظرًا لمذاقه الطيب والشهي والتي تتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها. وإليك طريقة عمل فول أخضر بالزبادي واللحمة، على طريقة الشيف غادة التلي. مقادير فول أخضر بالزبادي واللحمة فول أخضر نصف كيلو زبادي 2 ملعقة كبيرة نشا ملعقة سمنة كيلو لحمة مسلوقة ماء سلق اللحمة كزبرة خضراء Advertisements ملعقة طحينة ثوم بصل ملح فلفل طريقة تحضير فول أخضر بالزبادي واللحمة - ضعي الفول مع اللحمة والمرقة وسخنيهم - يضاف النشا على الدقيق وقلبيهم جيدا ثم يضاف على اللحمة والفول مع الزبادي - شوحي البصل في السمنة ثم يضاف على البايكرس - قلبيهم جيدا وضعيهم في بايركس ثم ادخليهم الفرن حتى تمام النضج - شوحي الثوم في السمنة ثم يضاف الكزبرة الخضراء ويضاف على وجه البايركس وقدميها

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