مي سليم تسحر متابعيها بصورة جديدة على "إنستجرام" بمكياج ساحر

نشرت الفنانة مي سليم صورة عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت من خلال صورتها بإطلالة ناعمة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن مدى رقة وجمال إطلالتها.

وعلقت مي سليم على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: رمضان قرب خلاص (كل سنة وانتم طيبين رمضان كريم )

وظهرت مي سليم بفستان بعباءة باللون الأبيض، بأكمام طويلة، ومزينه بالفصوص البنية، والأكسسورات اللامعة، وهو ما ابرز من رقة واناقة إطلالتها.

فيما تركت مي سليم شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة للغاية، واختارت مي سليم، بعض اللمسات من الآي شادو و السموكي ايز البني؛ لإبراز جمال عينيها، مع وضع اللون البيج كأحمر شفاه.

ولم تتكلف مي سليم في ارتداء الإكسسوارات ، حيث انها اكتفت بارتداء قرطين ناعمين باللون الذهبي مع الأخضر الزمردي، وهو ما أعطاها إطلالة طبيعية وناعمة.

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