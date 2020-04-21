أسما شريف منير بإطلالة ناعمة مع زوجها

شاركت أسما شريف منير متابعيها، بصور لها مع زوجها، عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت أسما شريف منير بـ"لوك مميز وناعم"، وهو ما أبرز من أنوثتها وأناقتها بشكل كبير، وقد عبر متابعيها عن مدى رقتها وجمال إطلالتها.

وعلقت أسما شريف منير على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: "كتير بيكون مشغول بس في لحظات بيكون عايز يحسسني انه جنبي، من اهم لحظات حياتي، حقيقي بمتن ليها".

وارتدت أسما شريف منير قميص من القطن الطويل باللون الأزرق والتقط بالأبيض، بتصميم الأوفر سايز بأكمام طويلة، وهو ما أبرز أنوثتها بشكل كبير.

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