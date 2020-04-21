كيف تجهز دراجتك الهوائية لفصل الربيع؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

مع حلول فصل الربيع تحتاج الدراجات الهوائية إلى عناية جيدة كي تكون جاهزة للموسم الجديد ولتوفر قيادة مريحة وآمنة.

وأوضح شتيفان بيرنت من نادي الدراجات الألماني أنه بدلا من المواد المتخصصة مرتفعة الثمن يكفي استخدام دلو من الماء واسفنجة ناعمة وفرشاة لتخليص الإطارات والعجلات من الاتساخات.

ويتم تنظيف الجنزير من الشحم القديم الموجود عليه باستخدام منشفة، وهو ما ينطبق ذاته على التروس، ثم تتم عملية التشحيم والتزييت على هذه الأجزاء المعدنية مرة أخرى بمواد جديدة، ويفضل معالجة المواضع المتضررة من الصدأ على الأجزاء المعدنية بمساعدة ملمعات العناية.

تغيير العجلة

وشدد الخبير الألماني على ضرورة تغيير العجلة إذا لم يعد مؤشر التآكل على حافة الإطار مرئيا. كما يجب استبدال بطانات المكابح في نفس الظروف، مع تغيير المكونات، التي تحتاج للتغيير، وإجراء التحسينات اللازمة على المقعد ومواءمته بشكل فردي ليتسم بالراحة.

وبشكل عام يحذر خبير الدراجات الألماني ديرك زيكساور من التجهيز اللاحق بشوكة تعليق على العجلة الأمامية، تفاديا للإخلال بهندسة الإطار.

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ويعلل زيكساور ذلك بأن الدراجة إن لم تأت مجهزة به من الأساس، فلا حاجة لإلحاقه بعد ذلك، مشيرا إلى أن الإطارات العريضة قد تكون أكثر فعالية في امتصاص التأرجحات والصدمات عن سيقان النبض من الفئة المتوسطة.

وزن أخف

ويرى زيكساور أن أحد أفضل الطرق لتحقيق كفاءة أكبر هي جعل جميع المرفقات أخف وزنا قدر الإمكان، مثل استبدال القنطرة، التي تصل بين المقود والشوكة بأخرى أخف.

وتبقى الاستعانة ببعض التجهيزات الأخرى مرهونة بالميول والحاجات الشخصية مثل حامل الأمتعة، وحامل الدراجة، وحتى عناصر النبض الثقيلة قد ينظر إليها في بعض الظروف على أنها مجرد حمل زائد.

وتعتبر الدواسات من نوع " clipless" خيارا جيدا لمن يرغب في الحصول على المزيد من الكفاءة في استخدام الدواسة؛ لأنها لا تضمن الضغط فحسب، ولكن السحب أيضا.

كما أكد بيرنت أن السير بضغط الهواء الصحيح يقلل من مقاومة الدوران، ويحسن من خصائص القيادة بشكل ملحوظ. لذا ينبغي مراجعة ضغط هواء الإطارات بانتظام وضبطه وفقا للقيم المحددة.