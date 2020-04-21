محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ- تهيمن الألوان الجريئة على عرش ألوان الشعر في ربيع وصيف 2020 لتمنح المرأة إطلالة ساحرة تأسر الألباب. وأوضحت مجلة "إن ستايل" أن الشعر يتألق هذا الموسم باللون البنفسجي الباستيلي، الذي يمنح المرأة إطلالة جريئة تعكس الثقة بالنفس وتفرد الأسلوب. وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الشعر يتلألأ أيضا باللون النحاسي، الذي يمزج بين الأحمر والبرتقالي والأشقر. ويمتاز هذا اللون بطابع دافيء يخطف الأنظار. ومَن ترغب في إطلالة جذابة وأكثر هدوءا فيمكنها اختيار الأشقر بلون العسل الأبيض، والذي يمتاز بمظهر مشرق على نحو طبيعي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على أحدث صيحات ألوان الشعر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.