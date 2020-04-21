"مشفتش بناتي منذ شهرين".. طبيبة بأسيوط: بشكر أمي وحماتي شايلين البيت

كشفت الدكتورة شيرين عبدالواحد مسؤول مكافحة العدوى بمستشفى العزل في مركز أبو تيج، بمحافظة أسيوط، تفاصيل المسح الطبي والتعامل مع حالات الاشتباه ومصابي فيروس كورونا، مؤكدا أن الأطقم الطبية تبذل جهودا كبيرة في هذا الصدد.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، : "أشكر والدتي وحماتي لأنهم يتحملون مسؤوليات البيت شايلين بناتي"، مشيرة إلى أن لديها ابنتان في الخامسة والسادسة من العمر، ولم تراهم منذ شهرين بسبب تواجدها في المستشفى، مستطردة: "بارك الله في زوجي لأنه متحمل هذا المجهود العظيم".

وأشارت إلى أن درجات الحرارة ليست شرطا أساسيا للإصابة بكورونا، موضحة: "لدينا 60 مريضا بكورونا، ونأخذ مسحة من المرضى كل 5 أيام للتأكد من الفيروس".