إليسا: تجربتي مع سرطان الثدي قاسية جدا.. ولازم نرقص على الأحزان

قالت الفنانة إليسا، إن تجربتها مع مرض سرطان الثدي كانت قاسية جدا، لكنها تمكنت من هزيمة المرض بالتغلب على الأحزان.
وأضافت، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري": "لازم نرقص على الأحزان ونؤمن إن اللي جاي بعده أحسن، وإنه لا شيء يدوم للأبد".
وأوضحت إليسا، أن الحاجة أم الاختراع، "وما نمر به حالة مؤقتة، وعلينا أن نتأقلم على الوضع الحالي مع جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، دون الاستسلام لليأس والغضب والضجر"، لافتة إلى أن لبنان وغالبية الدول العربية مرت بأوقات صعبة مثل الحروب.
وأكدت أن تفشي فيروس كورونا أخرجت أقبح وأجمل ما فينا، موضحة أن الأزمة عالمية، وعليه أخرجت كل شيء في نفوس البشر سواء سلبية أو إيجابية.
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