زوجها يظهر عاريا.. مراسلة تتعرض لموقف محرج أثناء عملها من المنزل

اتباعًا لإجراءات العزل الصحي والتزام المنازل، بات على البعض العمل من منازلهم، وهو ما أوقع البعض في مواقف محرجة وطريفة، وكان آخرها ما تعرضت له مراسة تلفزيونية محلية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

بينما وقفت المراسلة ميليندا ميزا، أمام الكاميرا تبث نصائح للمشاهدات حول كيفية تصفيف الشعر أثناء الحجر الصحي، عكست مرآة الكاميرا صورة زوجها وهو في الحمام المجاور عاريًا تمامًا، بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز".

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ولاحظ المشاهدون جسد زوج المراسلة، العاري، في الحمام المجاور، إذ ترك الباب مفتوحًا.

وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وتباينت الآراء بشأن الواقعة، إذ رأى البعض أنه على المراسلة أن تتخذ من غرفة المكتب أو المعيشة مكانًا أفضل للبث، فيما رأى آخرون أنه كان يجدر بالزوج أن يغلق باب الحمام.

ويذكر أن الواقعة ليست الأولى من نوعها، إذ تكررت في الأسابيع الأخيرة، لقطات طريفة خرج فيها آباء وأقارب العاملين أمام الكاميرات وقد خلعوا جزءا من ملابسهم.