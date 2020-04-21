ناهد السباعي تحتفل مع والدتها بـ شم النسيم

القاهرة - لايف ستايل نشرت الفنانة ناهد السباعى مجموعة من الصور الحديثة مع والدتها ناهد فريد شوقى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". وظهرت الفنانة ناهد السباعى بإطلالة صيفية كاجوال مرتدية تيشيرت باللون الموف الغامق برفقة والدتها ، وظهرت فى صورة أخرى منفردة مع بيض مزين وهو ما يعتاد عليه المصريين فى احتفال عيد شم النسيم. أما من الناحية الجمالية؛ اعتمدت ناهد السباعى على ابراز ملامحها الجميلة من خلال وضع بعض اللمسات البسيطة من المكياج التى تناسبت مع إطلالتها. Advertisements قد يهمك أيضا: شمس الكويتية في إطلالة كاجوال على "إنستجرام" تعرفي على المكياج المناسب لفستان زهري

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