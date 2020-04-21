بوسي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها بـبنطلون جلد

القاهرة - لايف ستايل حرصت المطربة بوسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الإنستجرام، بصورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير. تألقت بوسي فى الصورة بإطلالة عصرية أنيقة، حيث ارتدت بنطلون جلد باللون الأسود مع سترة قطنية باللون الابيض، ونسقت معها جاكيت فورمال باللون الأسود. وانتعلت بوسي فى الصورة حذاء أنيق وجذاب ذا كعب عالى باللون الأبيض، فيما أكملت إطلالتها بحقيبة يد صغيرة باللون الأبيض أيضا، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الانستجرام. أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت بوسى فى أحدث ظهور لها على خصلات شعرها الانسيابى المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها. Advertisements قد يهمك أيضا: الفنانة بوسي تستعرض أناقتها بملابس أنيقة وجذابة تعرف على أنماط من "الليغينغز" يمكنك اعتمادها كبديل للبنطلون العادي

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