رغم الكورونا.. شيما الحاج في تجمع عائلي بمناسبة شم النسيم (صور)

شاركت الفنانة شيما الحاج، متابعيها، عبر خاصية "الاستوري" على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، عدة صور خلال الاحتفال بشم النسيم، وأظهرت الصورة مائدة كبيرة تضم أطباق عدة من الأسماك المملحة، والبصل الأخضر، ومجموعة من عائلتها. وعلى الرغم من التباعد المجتمعي التي فرضته جائحة كورونا المستجد، إلا أن أظهرت الصور تجمع شيما بصحبة مجموعة كبيرة من عائلتها. Advertisements وشارك العديد من الفنانين والفنانات، اليوم، متابعيهم بصور احتفالاتهم بشم النسيم، من داخل أو أمام منازلهم، بسبب إجراءات مواجهة كورونا المستجد (كوفيد 19).

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