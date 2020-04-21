قدمت الشيف نورا السادات، طريقة عمل مكرونة بالسبانخ، وذلك من خلال برنامجها "عمايل إيديا" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات الخفيفة التي يمكن تحضيرها بسهولة. مقادير عمل مكرونة بالسبانخ مكرونة فرن مسلوقة 2 كوب سبانخ عين جمل كريمة ثوم مفروم بصل مفروم فلفل ألوان مفروم Advertisements جبن شيدر مبشور نشا طريقة عمل مكرونة بالسبانخ يشوح البصل في الزيت. يضاف السبانخ والفلفل الألوان والملح والفلفل ويشوح. تضاف الكريمة. يذاب النشا في قليل من الماء ويضاف على الصوص مع استمرار التحريك. تضاف المكرونة وتخلط جيدا. يقدم مع عين الجمل.

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