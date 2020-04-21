لقاء الخميسي تشارك كريم الحسيني على "تيك توك" في مشهد كوميدي

اعتادت الفنانة لقاء الخميسي على تقديم مقاطع فيديو طريفة ومشاركة متابعيها بها، عبر حساباتها المختلفة، وهذه المرة، شاركها الفنان كريم الحسيني عبر تطبيق "تيك توك".

وظهرت الفنانة لقاء الخميسي وهي تقلد أحد مشاهد الفنان أكرم حسني، ويشاركها كريم الحسيني، الذي نشر مقطع الفيديو عبر حسابه على انستجرام، وتفاعل عدد من متابعيه على مقطع الفيديو بوضع "إيموشن" (تعبيرات) مختلفة.

وكانت الفنانة لقاء الخميسي، شاركت متابعيها قبل أيام قليلة، بمقطع فيديو وهي تغني من خلاله أغنية الفنانة إليسا "إلى كل اللي بيحبوني" وعبرت عن اشتياقها لعدد من أصدقائها الفنانين.